60 millions pour Akliouche, le PSG est bouillant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison prometteuse avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche est l’une des cibles prioritaires du PSG au mercato.

Luis Campos a désormais pris l’excellente habitude de piocher parmi les meilleurs talents de Ligue 1 pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain et le mercato estival de 2025 ne devrait pas déroger à la règle. Après avoir fait venir Bradley Barcola et Désiré Doué ces deux dernières années, le club de la capitale entend bien poursuivre dans cette voie. Beaucoup pensaient que Rayan Cherki serait le prochain sur la liste, mais sauf revirement de situation, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais ne rejoindra pas le PSG cet été. En revanche, le champion de France en titre est bouillant sur un autre international espoirs français qui brille en Ligue 1.

Ben Seghir & Akliouche - Two AS Monaco wonderkids 💎✨ pic.twitter.com/C9noPDN8nt — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 13, 2025

Il s’agit de Maghnes Akliouche. Une tendance qui se confirme au fil des semaines comme le rapporte le site Jeunes Footeux, qui explique que Maghnes Akliouche est « la grande priorité » du Paris Saint-Germain pour le mercato estival. Le talentueux gaucher de l’ASM, auteur de 5 buts et 10 passes décisives en Ligue 1 cette saison, a un profil idéal pour s’intégrer dans le dispositif tactique de Luis Enrique, que ce soit au milieu de terrain ou plus haut sur le terrain. Pour s’attacher les services du franco-algérien, le PSG va toutefois devoir casser sa tirelire car le média affirme que Monaco souhaite récupérer 60 millions d’euros dans la transaction.

Akliouche priorité absolue de Luis Enrique

Dans ce dossier, le Paris SG est en concurrence avec Manchester City, toujours très chaud pour faire venir Akliouche selon le média. Mais le joueur est la priorité absolue de Luis Enrique et pourrait faire l’objet d’un intense forcing de la part de Luis Campos, désireux de finaliser la venue du Monégasque le plus rapidement possible. Il ne reste plus qu’à voir si le club de la capitale acceptera de s’aligner sur les exigences monégasques, et si le gaucher de 23 ans privilégiera le PSG plutôt que la Premier League pour la suite de sa carrière.