Mohamed Simakan au PSG, la surprise signée Luis Campos

PSG.

Par Guillaume Conte

Le dossier Milan Skriniar n'avance pas, et le PSG a donc décidé d'appuyer sur ses pistes secondaires. Notamment un Mohamed Simakan qui fait saliver Luis Campos.

Plus d’un mois de négociations, cela commence à faire beaucoup pour Luis Campos. Si l’espoir est toujours là dans le dossier Milan Skriniar, le PSG est bien obligé de réfléchir à d’autres pistes. L’Inter Milan peine à se rapprocher des offres parisiennes pour son défenseur slovaque, qui est de loin le choix numéro 1 de la direction francilienne. Mais le Paris SG n’a plus vraiment envie de mettre 70 millions d’euros sur un joueur, même si cela lui permettra d’avoir une défense centrale presque aussi impressionnante que sa ligne d’attaque. La vente de Thilo Kehrer pourrait permettre d’accélérer les choses, mais Luis Campos a d’autres idées en tête pour ne pas buter pendant encore deux semaines avec l’Inter Milan. Le dirigeant portugais s’est penché sur le dossier Wesley Fofana, qui sera lui aussi très cher puisque Chelsea essaye de rafler la mise pour une somme proche de 100 ME.

Résultat, le plan C est de sortie, et L’Equipe en a dévoilé la teneur ce jeudi. Le quotidien sportif révèle ainsi que le PSG craque pour Mohamed Simakan. L’ancien robuste défenseur de Strasbourg avait pris la direction de Leipzig l’été dernier, dans un transfert conclu de longue date pour 15 ME. Le défenseur central de 22 ans a répondu aux attentes en enchainant les matchs et en effectuant de sérieux progrès sur ses points faibles, la relance et le placement. Son arrivée permettrait de rajeunir le groupe et continuer les investissements sur des joueurs en devenir, français qui plus est. Ce pourrait donc être le deuxième joueur récupéré du RB Leipzig après Nordi Mukiele. Il faudra là aussi tout de même débourser une jolie somme puisque le club allemand réclame 40 ME pour Simakan.

Leipzig n'est pas fermé à une vente

Une très belle plus-value qui montre la fermeté de Leipzig, qui est toutefois prêt à discuter, ce qui démontre la possibilité de ce transfert. Autant dire que le plan C de Luis Campos est solide, surtout que cela pourrait faire doublement le bonheur du PSG. En effet, la formation de Leipzig chercherait un remplaçant costaud à Simakan en cas de départ de ce dernier, et le profil de Thilo Kehrer pourrait l’intéresser. De quoi faire du tri chez les indésirables et récupérer un joueur ciblé par Luis Campos, et bien moins cher que Skriniar ou Fofana. Le PSG y songe même si cela pourrait se décanter plus tard, à l’approche de la deadline de ce mercato estival.