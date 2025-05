Modric s’en va, le Real fonce au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid rêve d'une énorme recrue au milieu de terrain. Les noms fusent, et celui de Vitinha, le métronome du PSG, est même en bonne place.

C’est un nouveau monument qui a quitté le Real Madrid en ce mois de mai. Un an après Toni Kroos, c’est Luka Modric qui a décidé de dire stop, sans affirmer non plus qu’il mettait un terme à sa carrière. Après plus de 10 ans et plus de 30 trophées dans la capitale espagnole, le milieu de terrain croate préfère s’en aller quand il a encore le niveau, lui qui n’était qu’un remplaçant aux yeux de Carlo Ancelotti ces derniers mois. Il n’a pas pu endiguer la mauvaise fin de saison de son équipe, et le Ballon d’Or 2018 va donc faire ses adieux au Bernabeu le week-end prochain, dans un grand moment d’émotion à n’en pas douter.

Quatre joueurs ciblés pour oublier Modric

Pointé du doigt pour ne pas avoir su remplacer Kroos, le Real Madrid est forcément attendu sur le dossier du successeur de Luka Modric. Il se murmure que Xabi Alonso a envie de faire jouer Jude Bellingham plus bas, pour en faire un organisateur du jeu plus qu’un finisseur. Mais impossible de voir la Maison Blanche passer l’été sans recruter un ténor dans l’entrejeu. ESPN assure qu’une liste de trois noms est étudiée par Florentino Pérez, avec Enzo Fernandez (Chelsea), Angelo Stiller (Stuttgart) et Vitinha (PSG).

Le joueur du PSG est un peu moins bien ces dernières semaines, mais il reste un élément important du système de Luis Enrique, et un joueur qui a beaucoup pesé sur le jeu parisien cette saison. Le Qatar n’a absolument aucune envie de laisser partir un joueur qui porte clairement l’ADN du club parisien par sa façon de jouer et sa jeunesse, sans compter que sa valeur marchande approche désormais les 80 millions d’euros. Mais le Real Madrid est prêt à toutes les folies, souligne Marca, pour qui cette piste est réellement étudiée dans les bureaux de Chamartin. Le journal espagnol AS va même plus loin, expliquant que le Ballon d’Or Rodri, qui est passé à travers de sa saison en raison de sa grave blessure aux ligaments, est aussi ciblé. Une preuve en tout cas que le Real Madrid entend frapper fort cet été. le PSG est prévenu.