Miracle au PSG, un indésirable s'en va !

Si le PSG veut encore boucler l'arrivée de trois recrues, le club de la capitale pense aussi à vendre. Et certains joueurs sont bien partis pour quitter le navire.

Au PSG, on connait un début de saison parfait sur le plan sportif. En dehors des terrains, la donne est en revanche différente. En plus de l'embrouille récente entre Kylian Mbappé et Neymar, la situation des indésirables pose toujours problème. Il faut dire que la liste est longue, très longue. Bonne nouvelle néanmoins pour le PSG, le fait que certains dossiers se débloquent. Ces dernières heures, on a appris l'existence de contacts entre l'Athletic Bilbao et Ander Herrera. Aussi, d'autres joueurs sur le départ avancent dans leurs négociations avec les clubs concernés.

Kehrer, le PSG voit le bout du tunnel

🚨 | Le #PSG espère vendre Thilo Kehrer 🇩🇪 cette semaine tandis que les négociations avancent pour Keylor Navas 🇨🇷

Les dirigeants parisiens essayent de trouver une porte de sortie à Icardi 🇦🇷



Selon les informations de Fabrizio Romano, la vente de Thilo Kehrer est en bonne voie. Si on a longtemps parlé de l'interêt du FC Séville, c'est bien West Ham qui devrait rafler la mise. Le journaliste italien, au travers d'un tweet, précise que le PSG compte vendre Kehrer dans la semaine. Sky Sports indique même que les clubs parisien et londonien sont proches d'un accord autour d'un montant de 12 millions d'euros plus divers bonus. En vendant Kehrer, les Franciliens veulent percevoir en tout 18 millions d'euros. En plus du défenseur allemand, le PSG avance aussi sur le départ de Keylor Navas à Naples, qui dépend aussi de l'arrivée de Fabian Ruiz. Enfin, Fabrizio Romano termine en précisant que Mauro Icardi ne signera pas à Monza, après que l'Argentin a refusé la proposition du club italien. Ces dernières heures, les noms de Galatasaray et de Manchester United font leur apparition concernant l'ancien joueur de l'Inter. Le départ d'Icardi, comme de ses coéquipiers indésirables, devrait ensuite accélérer le mercato du PSG. Marcus Rashford est annoncé comme la priorité de Luis Campos pour venir renforcer le secteur offensif francilien d'ici la fin du mercato.