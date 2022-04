Milinkovic-Savic au PSG, le Qatar cède à la folie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Sergej Milinkovic-Savic, le PSG pourrait transmettre une offre démesurée à la Lazio Rome au mercato estival.

Désireux de renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes. Le PSG est intéressé par deux internationaux français : Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni. La star de Manchester United pourrait néanmoins prolonger son contrat chez les Red Devils tandis que le taulier de l’AS Monaco est davantage ouvert à un départ vers l’étranger, où le Real Madrid et Chelsea lui font les yeux doux. Conscients qu’il sera difficile de concrétiser l’une de ces deux pistes, le PSG a activé un plan B ambitieux avec Sergej Milinkovic-Savic. Et selon les informations de Todo Fichajes, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont prêts à casser leur tirelire pour satisfaire les exigences de la Lazio Rome dans le dossier de l’international serbe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Le PSG prêt à offrir 80 ME pour Milinkovic-Savic

Le média espagnol croit savoir que le Paris Saint-Germain envisage d’offrir 80 millions d’euros à la Lazio Rome pour le transfert de Sergej Milinkovic-Savic, par ailleurs courtisé par la Juventus Turin. Mardi, la presse italienne dévoilait justement que le milieu de terrain de la Lazio Rome privilégierait pour l’instant l’offre de la Juventus Turin. Du côté des dirigeants romains en revanche, la donne est différente dans la mesure où la Vieille Dame n’est pas prête pour le moment à investir 80 millions d’euros pour Sergej Milinkovic-Savic. En effet, Todo Fichajes dévoile que pour l’heure, la Juventus Turin n’est pas montée au-delà de 65 millions d’euros pour le milieu de terrain serbe de la Lazio Rome. Reste maintenant à voir qui trouvera un accord total en premier entre la Juventus Turin et le PSG pour Sergej Milinkovic-Savic, tandis que les deux clubs discutent en parallèle avec les agents du joueur pour tenter de les convaincre que leur projet est le meilleur…