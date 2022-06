Milan Skriniar au PSG, c'est signé Achraf Hakimi

Ce n'est plus qu'une question de jours voire d'heures avant la signature de Milan Skriniar au PSG. Le club parisien réaliserait un beau coup en chipant le grand défenseur de l'Inter, très convoité au mercato. Une opération facilitée par le latéral parisien Achraf Hakimi.

Il sera sans doute le premier renfort estival du PSG. Milan Skriniar devrait signer prochainement avec le club parisien pour venir garnir la charnière centrale. Le défenseur slovaque représente une vraie belle prise tant il fait partie du gotha européen et mondial. Taulier de l'Inter Milan, il est reconnu comme le défenseur central majeur de la Serie A depuis plusieurs saisons. Si le pouvoir financier du PSG est incontestable, le dossier était loin d'être fait tant la concurrence est fournie sur le joueur intériste. C'était surtout le cas en Angleterre avec des intérêts de Chelsea, de Manchester United et de Tottenham entre autres.

Des grosses écuries qui ne manquent pas non plus de puissance financière alors que l'Inter attendait au moins 60 millions d'euros pour son défenseur. Mais, le PSG avait une longueur d'avance. Un petit atout présent en son sein pour convaincre Milan Skriniar de choisir le projet parisien cet été plutôt qu'un autre. Un avantage nommé Achraf Hakimi.

🚨 Milan Škriniar 🇸🇰 says YES to PSG and has already talked to Hakimi 🇲🇦 The Parisians are planning to submit a bid in excess of €60M in the coming days. #PSG #FCIM



(via @Gazzetta_it)