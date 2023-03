Messi viré définitivement du PSG, il défie Galtier !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain reçoit Rennes et nombreux sont ceux qui se demandent comment Lionel Messi sera accueilli par les vrais supporters du PSG. Les révélations sur l'attitude de septuple Ballon d'Or mettent une pression énorme, et Christophe Galtier va devoir assumer ses choix.

L’entraîneur du PSG le sait, son équipe jouera au Parc des Princes pour la première fois depuis le fiasco à Munich, et même si le temps a un peu passé, les virages pourraient gronder. On est loin de la fureur qui avait accompagné le crash de l’an dernier contre Madrid, qui avait valu à Neymar et Messi de se faire copieusement insulter, au point de pousser les deux stars à ne plus saluer les supporters. La situation semble plus calme cette saison, mais le feu couve surtout depuis que l’on a appris, et plusieurs sources l’ont confirmé, que le champion du monde argentin avait quitté l’entraînement collectif mardi, ne voulant participer à un atelier sur le travail défensif. Une attitude de Lionel Messi qui a été fermement démentie par le père du septuple Ballon d’Or et par quelques insiders, mais sans réellement convaincre. Quelques heures avant ces révélations, Christophe Galtier avait dit tout le bien qu’il pensait de la star argentine. Mais désormais, certains lui demandent de sanctionner Lionel Messi et de prouver qu’il était vraiment le patron sportif du PSG.

Lionel Messi sanctionné par Paris contre Rennes ?

Dans l’After Foot, Jonatan MacHardy n’a pas tourné autour du pot. « Si vraiment Lionel Messi a refusé un exercice parce qu’il a refusé un exercice défensif, moi je pense que c’est une chance pour le PSG et Christophe Galtier s’il a les joues d’assumer cette chance-là. Cette chance c’est d’enfin asseoir cette autorité en lui disant : « Tu peux être Lionel Messi, tu peux être Jésus Christ, tu peux être qui tu veux, mais c’est moi le boss. Et quand je dis de faire un exercice à l’entraînement tu dois le faire. Si tu quittes l’entraînement, et bien moi j’irai dire à la presse que tout Messi que tu es, je ne veux plus de toi dans mon effectif. » Je sais que cela négocie actuellement avec Lionel Messi, mais si vraiment l’équipe dirigeante veut continuer avec Galtier et Campos, Galtier doit les poser sur les tables et il doit saisir cette chance. Très sincèrement, ce qu’a fait Lionel Messi à la Coupe du Monde est fabuleux, c’est magnifique. Mais sur la scène européenne, cela fait six ans qu’il est nul en Ligue des champions. Il disparaît au moment où on l’attend. Je ne dis pas que Lionel Messi est un mauvais footballeur, je dis juste que Messi et le Paris Saint-Germain ce n’était pas une bonne idée, c’était un mariage d’apparat plus que de raison. Il faut virer Messi définitivement jusqu’à la fin de la saison », a réclamé le consultant de RMC, qui n’est pas le seul à exiger un choix fort du Paris Saint-Germain. Tout cela dans un contexte très spécial.

Leo Messi during today's training session! pic.twitter.com/roAUtF8rgY — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) March 17, 2023

En effet, le joueur de 35 ans arrive à la fin de son contrat avec le PSG, et rien n'est décidé concernant son avenir. Si ces derniers mois, les champions de France tenaient la corde, cela semble de moins en moins le cas, au point même qu'un retour de Lionel Messi au Barça ne serait plus si impossible que cela. Pour Daniel Riolo, le départ du joueur argentin est non seulement souhaitable, mais clairement impératif si Nasser Al-Khelaifi veut prouver qu'il a toujours des ambitions sérieuses pour son club. « Il se dit que prolonger Messi est une priorité à Doha. Si ça se confirme alors il n’y a plus rien de espérer du PSG », a même prévenu le journaliste, qui avait été l'un des premiers à annoncer la signatue de Leo Messi à Paris il y a deux ans. Depuis cette date, si l'ancien Barcelonais a rempli son armoire à trophée avec un Ballon d'Or en 2021 et avec la Coupe du Monde en 2022, il n'aura rien ramené au Paris Saint-Germain à l'exception d'une énorme progression sur le plan du marketing. C'est déjà ça et on voit tout de même très mal comment Christophe Galtier pourrait laisser sur le banc un Messi qui a probablement tout prévu sur le plan sportif dans son contrat.