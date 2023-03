Messi retourne à Barcelone, c'est le divorce au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que Neymar se remet de son opération à la cheville, et que Kylian Mbappé va tenter de faire gonfler ses statistiques contre Rennes avant de retrouver l'équipe de France, Lionel Messi est, lui, l'objet de toutes les attention.

Etre un supporter du Paris Saint-Germain n’est pas une chose aisée depuis que le club de la capitale a été racheté par QSI en 2011. Mais il faut bien avouer que ces dernières années les choses ont pris une ampleur assez démesurée, les signatures successives de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ayant multiplié par 1000 l’attention autour des champions de France. Si le Brésilien a pas mal tenu la vedette, c’est cette fois le septuple Ballon d’Or en personne qui fait du bruit. Tandis que certains médias affirment que Luis Campos fait tout son possible afin d’aboutit à un accord pour une prolongation de contrat de Leo Messi, on a appris vendredi que ce dernier avait quitté en pleine séance l’entraînement ce mardi, agacé d’avoir à s’impliquer défensivement dans un travail mis en place par Christophe Galtier. Et ce n’est pas tout concernant la Pulga.

Lionel Messi veut quitter le PSG

Tandis que RMC et d’autres sources confirmaient le coup de colère de Lionel Messi, c’est cette fois le dossier de l’avenir parisien du champion monde argentin qui est au centre des révélations de FootMercato. Le média spécialisé affirme en effet que le joueur de 35 ans n’est plus du tout aussi décidé à poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, alors qu’en décembre dernier, en plein Mondial, il avait été annoncé que le clan Messi et Nasser Al-Khelaifi étaient tombés d’accord pour au moins une saison de plus au PSG. Mais Santi Anoua en est lui convaincu, non seulement ce choix de rester à Paris n’est plus du tout à l’ordre du jour, mais Lionel Messi pourrait également frapper très fort lorsqu’il sera libre l’été prochain. Car s’il dispose d’un clause lui permettant de prolonger un an, la même que Neymar, il est le seul à pouvoir la déclencher. S’il quitte la Ligue 1 après deux saisons qui n’auront pas été glorieuses, il semble probable que Messi ne prendra pas l’avion vers Miami et la Major Soccer League…mais plutôt vers sa ville de cœur, Barcelone. L’info révélée par FM fait l’effet d’une bombe, celui qui a brillé sous le maillot du Barça veut signer un dernier contrat avec le club catalan.

Le journaliste précise que même s’il s’est bien intégré dans la capitale française, Lionel Messi est toujours nostalgique de Barcelone, et sa famille proche pousse également dans le sens d’un retour au Camp Nou pour une dernière danse. On l’a appris, Joan Laporta, l’actuel président du Barça, qui était pourtant considéré comme persona non grata par Messi à la suite de son départ en 2021, a rencontré le père du footballeur argentin, et ces rencontres se seraient même multipliés afin d’essayer de trouver une solution acceptable par les deux camps. Car même si Lionel Messi est tenté par un retour chez les Blaugrana même en faisant des efforts, il ne sera pas bénévole. Et c’est peu dire que les finances barcelonaises sont rouges, sans même parler de l’affaire Negreira qui pourrait torpiller le leader de la Liga. Autrement dit, le puzzle ne sera pas simple à mettre en place. Mais si Lionel Messi veut rejoindre Barcelone, cela ne sent pas très bon pour le Paris Saint-Germain, ce qui divise la communauté des supporters du PSG, certains étant convaincus que ce départ est positif, tandis que d'autres crient au scandale de lèse-majesté.