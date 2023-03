Furieux contre Galtier, Messi s'en va, la rumeur enflamme Paris !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Absent jeudi lors de l'entraînement, sans motif officiel puisqu'il n'est pas blessé, Lionel Messi sera bien là pour le match de dimanche après-midi contre Rennes. Selon l'un des insiders du PSG, le septuple Ballon d'Or aurait craqué cette semaine face à la séance proposée par Christophe Galtier.

Le Paris Saint-Germain n'en est pas à une dinguerie près, mais si l'information dévoilée à 48 heures de la réception du Stade Rennais au Parc des Princes est réelle, alors cela dépasse l'entendement. « Lionel Messi n’a pas terminé la séance de mardi. Il a quitté l’entraînement car il était déçu de ce que proposait Christophe Galtier. Le coach parisien a essayé de le convaincre de rester mais l’attaquant argentin est tout de même rentré chez lui (...) Le club ne voulait pas que ça fuite mais c’est 100% vrai et maintenant que je l’ai sorti, vous aurez sûrement la confirmation via d’autres médias. Voilà où en est le club aujourd’hui… », a fait savoir, via les réseaux sociaux, Djaamel56, un insider bien connu du PSG. Le message de ce dernier a vite pris une énorme proportion, puisqu'il a été relayé, liké et commenté plusieurs milliers fois, et évidemment il a déjà été repris dans la presse espagnole. Absent également jeudi, toujours sans explication même si certains évoquaient un aller-retour au Qatar, sans aucune preuve, Lionel Messi sera dans le groupe pour le match de dimanche comme l'a annoncé Christophe Galtier. Et il était normalement au Camp des Loges ce vendredi.

Lionel Messi et le PSG, une prolongation douteuse

🚨🚨 Leo Messi a quitté l’entraînement mardi car il était déçu de ce que proposait Christophe Galtier !



Le coach du PSG a tenté de le convaincre de rester, mais le joueur est quand même rentré chez lui. 🇦🇷💥



(@Djaameel56) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 17, 2023

Cette rumeur, qui n'a pas encore été commentée par le service communication du Paris Saint-Germain, intervient au moment où on ne sait pas si Nasser Al-Khelaifi et Lionel Messi s'entendront pour une prolongation de contrat de la Pulga, lequel arrive à la fin de son contrat mais à une option pour une saison supplémentaire que lui seul peut lever. Alors que tout semblait bouclé depuis le Mondial au Qatar, ces derniers jours l'incertitude était de retour, le projet du PSG de miser sur ses jeunes étant difficilement compatible avec la présence du l'ancien Barcelonais, dont l'apport aux champions de France aura été essentiellement marketing.