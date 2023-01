Messi quitte le PSG, une info brutalement démentie !

Lundi, la presse espagnole s’est enflammée autour d’un potentiel départ du PSG à la fin de la saison pour Lionel Messi.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison, Lionel Messi dispose d’un accord verbal avec les dirigeants parisiens pour une prolongation d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Or pour l’instant, rien n’a été signé entre le PSG et Lionel Messi, ce qui fait parfois fantasmer la presse espagnole. Lundi, le journaliste Gerard Romero a lâché une bombe dans l’émission Jijantes FC en indiquant que Lionel Messi n’avait pas l’intention de renouveler son contrat en faveur du champion de France en titre et se dirigeait plutôt vers une destination exotique telle que le Moyen-Orient ou les Etats-Unis. De quoi faire trembler certains supporters du PSG qui rêvent de garder Lionel Messi dans leur club encore quelques mois. Mais à en croire Fabrizio Romano, véritable spécialiste du mercato sur Twitter, l’information venue d’Espagne est une fake-news dans toute sa splendeur.

Leo Messi situation has not changed. New meeting will take place soon with Paris Saint-Germain to discuss length of the new contract and then get it signed. 🚨🇦🇷 #PSG



Leo plans to continue in Paris, verbal pact was discussed in December.



🎥 More: https://t.co/2sjL4QIK4X pic.twitter.com/btlBUsrZYo