Messi, Neymar, Mbappé, le PSG a besoin d’un boss, et de sous-fifres

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Près de trois mois après le début de la saison, le Paris SG s’attendait certainement à avoir un tout autre rendement offensif avec les joueurs alignés.

Même s’il ne faut pas confondre le vrai football et les jeux vidéos, la qualité des superstars offensives du PSG laissait penser que les buts allaient s’empiler grâce aux qualités individuelles de chacun dans un premier temps. Si les résultats sont globalement positifs, la manière n’est en tout cas pas du tout au rendez-vous. Mauricio Pochettino est largement accusé, notamment d’une utilisation gâchée de Lionel Messi très loin du but adverse. Mais pour Edouard Cissé, consultant pour Amazon Prime, il y a aussi une question de hiérarchie à aborder. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sont des superstars et ils ont forcément un peu de mal à se partager le ballon et les clés du jeu. Cela ne peut plus durer pour l’ancien milieu de terrain parisien, persuadé qu’il va falloir trancher et mettre un patron qui dirige pour que cela finisse par ressembler à quelque chose.

Un seul chef, une tribu derrière

« C’est qui, le leader d’attaque ? On m’a toujours dit : un chef, une tribu. À un moment donné, il faut choisir qui est le chef, et on le suit. On ne peut pas avoir plusieurs chefs », a prévenu Edouard Cissé dans les colonnes du Parisien. Une méthode qui est en tout cas très loin d’être celle de Mauricio Pochettino, qui a décidé de déléguer les responsabilités offensives sans vraiment trancher. Mais une décision forte est en tout cas attendue dans les prochaines semaines si le malaise offensif devait se poursuivre. Replacer Lionel Messi dans l’axe derrière Kylian Mbappé favoriserait pour beaucoup la connexion entre les deux joueurs et aurait le mérite de donner les clés du jeu à l’Argentin. Un trône auquel Neymar ne peut clairement pas prétendre actuellement vue sa forme et son peu d’influence sur le jeu du PSG.