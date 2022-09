Messi ne laisse aucun espoir au PSG et au Barça

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Si le PSG ou le FC Barcelone veulent entamer des discussions sur l'avenir de Lionel Messi et notamment la saison prochaine, c'est peine perdue dévoile un spécialiste du mercato.

La période de rodage est terminée, Lionel Messi donne sa pleine puissance avec le Paris SG. L’Argentin est en jambes en ce début de saison et il se montre décisif, à l’image de son but tout en justesse contre l’OL dimanche dernier, qui rappelle ses grandes années barcelonaises, quand il était au bon moment au bon endroit, avec le bon geste pour finir les actions. Ce Lionel Messi fait forcément saliver, et pas que ses admirateurs de longue date. Le FC Barcelone envoie régulièrement des messages par le biais de son président Joan Laporta sur un retour de La Pulga à la fin de son contrat avec le PSG.

Priorité absolue pour Coupe du monde avec Messi

Et dans le même sens, récemment, la presse française s’est faite l’écho de la volonté de Nasser Al-Khelaïfi de prolonger deux des monuments du football mondial que sont Sergio Ramos et Lionel Messi. Mais l’emballement est vite calmé par Fabrizio Romano, l’expert des transferts pour qui il va falloir la mettre en veilleuse sur l’avenir du natif de Rosario. Ce dernier n’a absolument rien décidé et ne compas une seule seconde se pencher sur la saison prochaine. Sa priorité est de bien jouer et d’être en forme avec le PSG pour porter l’Argentine à la Coupe du monde dans deux mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Messi a été incroyable cette saison pour le moment. Laporta et Barcelone rêvent de le faire revenir. Mais le mot n’est pas innocent, c’est un rêve. De son côté, le PSG veut le prolonger et serait content de réussir à le conserver au moins une année de plus, et peut-être deux. Mais Messi n’a absolument aucune intention de penser à son avenir au mois de septembre, ou en octobre etc… Il ne pense qu’à la Coupe du monde, et tout ne pourra se décider, avec les clubs et sa famille, qu’après la Coupe du monde. A l’heure actuelle, il ne pense à rien et n’a aucun préférence. Tout ce que vous pourrez lire de différent n’est pas vrai », a prévenu sur son podcast Here We Go le journaliste spécialisé, qui sait notamment que la presse espagnole adore relancer les rumeurs sur un retour de Lionel Messi au Barça. Pour le moment, le club catalan est bien doté offensivement, et Xavi ne cesse de répéter qu’il adore son ancien coéquipier, mais qu’il ne draguera jamais ouvertement un joueur sous contrat avec le PSG.