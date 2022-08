Messi, Mbappé, Neymar, Christophe Galtier les met KO

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG marche sur l'eau en ce début de saison, mais Christophe Galtier a immédiatement tenu à faire savoir que les choses compliquées allaient arriver. Notamment dans ses choix pour les stars de l'équipe.

Tout se passe parfaitement bien en ce début de saison au Paris Saint-Germain, et Christophe Galtier s’est même permis de commencer deux matchs de suite avec le même 11 de départ, ce qui n’était quasiment jamais arrivé en un an et demi avec Mauricio Pochettino. Kylian Mbappé étant blessé, c’est Pablo Sarabia qui tire son épingle du jeu, mais l’Espagnol n’est bien sûr pas le centre de l’attention en ce début de saison. Lionel Messi et Neymar font le spectacle, pour un PSG flamboyant qui a écrasé Nantes au Trophée des Champions et Clermont en Ligue 1. En fin de match, cela s’est même transformé en régalade pour des joueurs qui font encore plus de différences quand les défenses se relâchent.

Mbappé de retour, sa place est au chaud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Le retour de Kylian Mbappé, suspendu contre Nantes puis blessé contre Clermont, est donc attendu face à Montpellier le week-end prochain. Christophe Galtier a confirmé la très probable présence du champion du monde 2018 lors du match suivant, et a bien évidemment assuré que cela ne serait pas un problème de l’intégrer au 11 de départ. « Kylian est indispensable dans ce projet. Il a eu la volonté de rester ici pour remplir des objectifs très élevés. Et pour un entraîneur, intégrer un tel joueur dans ce collectif, ce n’est pas difficile », a souligné l’entraineur du PSG.

Difficile de dire autre chose en effet sur celui qui a été le meilleur joueur parisien la saison passée. Néanmoins, malgré son statut, Mbappé sera logé à la même enseigne que tout le monde, y compris Neymar et Messi. C’est le message qu’a tenu à faire passer Christophe Galtier, qui ne veut pas jouer les animateurs du Club Med, et rappelle donc qu’il y aura des décisions difficiles à prendre, et que cela fera peut-être bizarre aux stars de l’équipe. « J’ai déjà évoqué cela avec les trois (Messi, Neymar, Mbappé). On est à un match par semaine, ça va. Mais comme vous l’avez dit, ça va être une première partie de saison très compacte. On aura quasiment 26 matchs avec les sélections, et puis il y aura la Coupe du monde. Il faudra évidemment gérer au mieux ces matchs. Quand vous leur demandez s’ils veulent sortir, les joueurs vous répondent non, personne ne veut sortir. Mais il faudra le faire, et peut-être aussi parfois ne pas démarrer le match, pour garder une équipe forte tout au long de la saison », a prévenu, sur Canal, un Christophe Galtier qui sait que l’acceptation d’être sur le banc ou de ne pas faire 90 minutes donne parfois lieu à des tensions et des polémiques. Même si pour le moment, le PSG est loin de telles préoccupations.