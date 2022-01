Messi fait une Neymar, le PSG peut pleurer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Absent de la reprise du PSG, Lionel Messi va encore manquer des matchs. Son taux d'absentéisme se rapproche dangereusement de celui de Neymar.

Annoncé positif au Covid, Lionel Messi est resté en Argentine plus longtemps que prévu. L’attaquant du PSG va devoir attendre de passer un test négatif et de n’avoir plus de symptômes depuis 48 heures pour être autorisé à rentrer en France. Un nouveau retard à prévoir donc pour un joueur qui n’a pas spécialement affiché son meilleur niveau physique dans la première partie de saison. L’adaptation à la vie parisienne après deux décennies au FC Barcelone a été délicate, hormis quelques coups d’éclat, et le Lionel Messi qui enchainait les matchs en empilant les buts n’est clairement pas celui qui est arrivé au PSG.

Le taux d'absentéisme de Messi et Neymar

Avant le match de ce lundi face à Vannes, le septuple Ballon d’Or a déjà raté 9 matchs sur les 25 du PSG cette saison. Il sera absent en Bretagne bien évidemment, et le staff parisien n’est pas très optimiste au sujet de sa participation au match contre l’OL de dimanche prochain, à moins d’un retour express dans les prochains jours. Résultat, son taux d’absentéisme pourrait atteindre les 40 %. Une statistique proche de Neymar, qui n’a toujours pas réussi à disputer 50 % des matchs du PSG depuis sa signature en 2017.

L’attaque de feu promise par les dirigeants parisiens n’est ainsi pas souvent sur le terrain en même temps, ce qui explique aussi pourquoi la formation de Mauricio Pochettino ne fait toujours pas se lever les foules. Et avant le match ultra-décisif face au Real Madrid du mois de février, la complémentarité ne sera pas travaillée non plus, puisque Neymar sera tout juste de retour pour cette rencontre. Le sentiment qui prédomine est donc la déception pour ceux qui rêvaient de voir Messi, Di Maria, Mbappé et Neymar combiner ensemble. Pour le moment, seul l’attaquant français répond aux attentes, même si comme chaque année, tout se jouera sur la Ligue des Champions, où les stars mondiales sont attendues au tournant.