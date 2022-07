Messi et Neymar, Mbappé va tout leur prendre au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a débuté l'entrainement avec le PSG et sa saison sera bientôt lancée. Ses énormes objectifs peuvent faire des dégâts auprès des stars parisiennes Messi et Neymar.

Voir Kylian Mbappé de retour au Camp des Loges en ce début de semaine était un rêve que les supporters du PSG n’osaient même pas effectuer il y a quelques mois de cela, quand l’attaquant parisien se dirigeait tout droit vers le Real Madrid. Mais le champion du monde 2018 a décidé de porter le projet parisien pour les prochaines saisons, avec des objectifs bien évidement très élevés. Celui d’aller chercher la première Ligue des Champions du club francilien est tout en haut de la liste, mais ce mardi, L’Equipe se penche sur les énormes ambitions personnelles que le Français s’est fixé pour la saison à venir. Et les supporters du Paris SG peuvent en saliver d’avance, Mbappé revient motivé comme jamais pour encore franchir un cap dans sa carrière.

Les pénaltys pour Mbappé

Kylian Mbappé ne l’a jamais caché, ses ambitions personnelles sont importantes à ses yeux, et l’une des raisons pour lesquelles il a prolongé à Paris est son intention de marquer l’histoire. En premier lieu en devenant le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Avec 171 buts, il est à 29 longueur d’Edinson Cavani en matchs officiel. S’il continue sur la forme de ces dernières années, l’Uruguayen peut trembler dès les prochains mois. Mais Mbappé rêve aussi de rentrer dans le Top10 des meilleurs buteurs de la Ligue 1, en attendant les 179 réalisations de Gunnar Andersson, même si Delio Onnis et ses 299 réalisations seront difficiles à aller chercher. Néanmoins, le quotidien sportif le précise immédiatement, dans l’optique d’aller toujours plus loin, Mbappé va vouloir prendre ses responsabilités sur les pénaltys, alors que Neymar restait le tireur attitré la saison passée. De son côté, Lionel Messi, depuis son échec coûteux face au Real Madrid, a moins son mot à dire. Les deux sud-américains vont-ils s'incliner sans broncher dans ce secteur de jeu toujours très sensible pour les égos ?

View this post on Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Une voie royale pour le Français, qui rêve de connaitre sa première saison à 50 buts, dans des chiffres dignes de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo des grandes années. Pour cela, Mbappé a décidé de travailler encore plus fort, notamment sur deux de ses points faibles. Il s’agit des coup-francs, qu’il continue de peaufiner même s’il ne trouve pas la mire en matchs. Là aussi, Messi et Neymar sont de sacrés concurrents, et ils ne laissaient jusqu'à présent que des miettes. Il y a également le jeu de tête, qui n’est pas encore à la hauteur du reste de sa panoplie. Kylian Mbappé revient donc avec d’énormes ambitions et un appétit loin d’être rassasié. Comme avec les Bleus, où il garde l’échec de l’Euro en travers de la gorge, l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions n’a pas été digérée et sa volonté de s’améliorer mais aussi de porter le PSG en prenant ses responsabilités sur le terrain comme dans le vestiaire, font de l’ancien monégasque le grand leader de Paris pour la saison qui va prochainement débuter.