Messi et Neymar fantomatiques, le PSG en alerte

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très attendus, Neymar et Lionel Messi n’ont pas brillé dans le classique entre l’OM et le PSG dimanche soir au Vélodrome (0-0).

Tandis que Kylian Mbappé et Angel Di Maria ont été actifs, parfois dangereux pour la défense de l’Olympique de Marseille, Lionel Messi et Neymar n’ont pas brillé contre Marseille ce dimanche en clôture de la 11e journée. Les deux hommes, qui se connaissent par cœur et par qui le jeu du Paris Saint-Germain est censé passer, ne parviennent pas encore à faire des étincelles en Ligue 1. Leur association tarde à donner satisfaction, et les notes délivrées par L’Equipe à Neymar et à Messi dans son édition du jour confirment cette tendance. L’ancien capitaine du Barça a obtenu la note de 4/10 tandis que Neymar a été plus sévèrement noté avec un foudroyant 3/10.

Messi critiqué, Neymar dézingué

« Le placer à droite interroge vraiment. Cela limite l'influence de l'Argentin. Auteur d'une tête de près (26e) ou d'une frappe dangereuse (42e), le sextuple Ballon d'Or a eu du mal à mettre sa patte sur le jeu parisien. Trop peu trouvé haut, il a été utile dans les phases de conservation de balle en seconde période. Mais on attend forcément beaucoup plus d'un joueur de cette dimension » a publié le journal sur Messi avant de se montrer davantage critique encore sur Neymar. « Retrouvera-t-on un jour le vrai Neymar ? La question reste en suspens. Certes, il est à l'origine du but (finalement refusé pour hors-jeu) mais le Brésilien, imprécis techniquement, brouillon dans ses choix, n'a eu qu'une influence très limitée dans l'animation offensive. Un joueur de sa classe doit faire mieux face au but (37e, 68). On le sent frustré et plus capable de faire des différences en un contre un ». Des critiques sévères mais logiques au vu de la prestation en demi-teinte des deux stars du PSG contre l’OM…