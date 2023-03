Messi et le PSG c'est fini, les indices pleuvent !

Dans : PSG.

Priorité de l’émir Al-Thani, la prolongation de Lionel Messi semble compromise. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain se dirige vers la sortie. Et plus précisément vers un retour au FC Barcelone qui espère surmonter ses problèmes financiers.

Difficile de dire si le contexte au Paris Saint-Germain a refroidi Lionel Messi. En tout cas, la tendance a clairement changé en ce qui concerne son avenir. Il y a encore quelques semaines, l’attaquant en fin de contrat, avec une année supplémentaire en option, semblait bien parti pour prolonger. On parlait d’un accord de principe et de discussions avancées avec la direction francilienne.

🚨 Le FC Barcelone veut proposer un salaire compris entre 6M€ et 7M€ par saison à Lionel Messi pour tenter de le convaincre de revenir au club l'été prochain ! 😳



Pour rappel, la Pulga touche actuellement 41M€ par an au PSG 👀



pic.twitter.com/AYzf3FDlG1 — BeFootball (@_BeFootball) March 23, 2023

Depuis, le club de la capitale a connu un nouvel échec en Ligue des Champions et l’Argentin n’est pas épargné par les critiques. Ses performances et son implication sont pointées du doigt, tout comme son refus de saluer les supporters après les matchs. Ces conditions expliquent peut-être les rumeurs selon lesquelles Lionel Messi se dirige désormais vers un départ cet été.

Messi se rapproche du Barça

En effet, le site de 90min confirme que le champion du monde a de plus en plus de chances de retrouver le FC Barcelone. En concurrence avec l’Inter Miami et Al-Ittihad en Arabie Saoudite, le club catalan aurait retrouvé les faveurs de son ancien capitaine. On se souvient que la Pulga avait quitté le Barça en mauvais termes avec Joan Laporta en 2021. Mais la source ajoute que le père et agent du joueur Jorge Messi entretient de meilleures relations avec le président des Blaugrana. Leurs discussions en vue d’un retour seraient positives et le septuple Ballon d’Or ne serait plus opposé à l’idée de revenir.

Une mauvaise nouvelle pour l’émir du Qatar qui, malgré les doutes des dirigeants parisiens sur Lionel Messi, tient à conserver sa star. Reste à savoir si le Barça pourra surmonter ses problèmes avec le fair-play financier de la Liga, dont le patron Javier Tebas met régulièrement la pression sur Joan Laporta. Récemment, El Chiringuito évoquait un salaire que Lionel Messi devait diviser par 5 pour rejoindre le club catalan. Pour quelqu'un qui avait été viré sans ménagement à l'été 2021 car les finances du club catalan ne permettaient pas le moindre investissement aux yeux de la direction, le sacrifice démontrerait surtout son envie de quitter le PSG à tout prix.

Busquets a des infos sur le retour de Messi

Et les indices commencent en tout cas à pleuvoir sur cette tendance qui s'inverse. Sergio Busquets, annoncé sur le départ en fin de saison et qui a aussi des touches aux Etats-Unis comme dans le Golfe, a décidé de ne pas prendre de décision précipitée. Un retour de Lionel Messi pourrait l'inciter à rester une saison de plus chez les Blaugranas. Le milieu de terrain espagnol est quelqu'un qui compte dans l'entourage de Lionel Messi, notamment parce que sa femme s'entend très bien avec celle de l'Argentin. Et selon Mundo Deportivo, il se serait vu confier que, si La Pulga décidait de revenir au Barça, l'argent ne serait pas un problème, et qu'il pourrait accepter de revenir pour une bouchée de pain.

En tout cas, le PSG a compris le message, et si la priorité de l'Emir du Qatar est de ne pas passer pour celui qui fermera la porte à Lionel Messi, le club français est aussi bien obligé de regarder ailleurs si jamais le champion du monde venait à décider de ne pas prolonger. Outre le président Joan Laporta, qui a régulièrement annoncé que le FC Barcelone avait une dette envers Lionel Messi, joueurs et entraineur du club catalan ont récemment pris la parole pour faire savoir que La Pulga devait terminer sa carrière dans son club de coeur. Un forcing qui semble payer même si le PSG n'a pas forcément dit son dernier mot.