Messi et le PSG c’est fini, le Qatar a tranché

Par Guillaume Conte

L'élimination face au Bayern Munich aura une conséquence de taille pour le Paris SG. Le Qatar ne croit plus en l'apport de Lionel Messi pour mettre le club au sommet, et va en tirer les conséquences en fin de saison.

Très bien parties au coeur de l’hiver, les discussions entre le clan de Lionel Messi et le Paris SG se sont brutalement interrompues après le titre de champion du monde gagné par La Pulga au Qatar. C’est cette apothéose dans sa carrière qui a certainement fait dire à l’Argentin qu’il fallait prendre le temps de la réflexion. Résultat, lors du dernier rendez-vous, les négociations ont été stoppées par le père de l’ancien barcelonais, qui a souhaité aussi écouter ce qui pouvait lui être proposé ailleurs. Cela parlait d'un retour au FC Barcelone, de l'Arabie Saoudite mais aussi de la MLS avec l'Inter Miami. En plus de cela, l’idée d’activer la clause de prolongation avec le PSG a été rejetée, et si continuation il devait y avoir, ce serait avec un nouveau contrat d’un an et une autre saison en option.

Mais visiblement, l’élimination concédée face au Bayern Munich, et la performance de Lionel Messi, ont refroidi terriblement les dirigeants parisiens. Au point d’abandonner toute idée de prolonger leur numéro 30, dont le salaire est tout de même copieux, ce qui met aussi le PSG dans le rouge sur le plan financier. Selon Thibaut Leplat, journaliste pour RMC notamment et qui s’est confié sur Radio Marca, l’avenir du Paris SG ne comprend pas forcément un Lionel Messi en bout de course et moins motivé par ses performances en club que par son envie de briller encore un peu en sélection argentine. De plus, le Qatar craint de nouveau un accueil froid de la part des supporters parisiens lors des prochains matchs de la saison, et que dans ces conditions, une prolongation de contrat, avec un salaire qui pourrait même être revu à la hausse, ne serait pas compris par les fans du Paris Saint-Germain.

Cinquième humiliation en 7 ans, le PSG dit stop

Une preuve que le PSG pense de plus à se défaire de deux stars offensives que sont Neymar et Lionel Messi, pour faire de la place au projet Mbappé et à des joueurs qui l’entourent et qui sont capables de jouer quand un leader offensif n’est pas là. Cette cinquième élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions sur les sept dernières années pourraient donc bien être un véritable coup de grâce pour Lionel Messi. Même si ce dernier a confié sur les antennes de PSG TV juste avant le match qu’il se sentait de mieux en mieux à Paris. Jusqu’à présent, le Qatar a toujours su mettre ses stars dans les meilleures conditions, en leur offrant des contrats en or et en les prolongeant à volonté. Mettre un stop au septuple Ballon d’Or serait un signal fort envoyé dans le sens contraire pour une fois.