Messi et 50 buts, les conditions pour garder Mbappé au PSG

L’avenir de Kylian Mbappé, entre le PSG et le Real Madrid, est parti pour faire parler jusqu’à la fin de la saison.

Chacun y va de son avis et toutes les performances, attitudes, déclarations ou actions sont ainsi interprétées. L’attaquant du PSG a bien essayé d’y mettre un terme en prenant la parole dans les médias la semaine dernière. Même sa mère s’y est mis, livrant avec étonnement une version un peu différente de son fils, et laissant entendre qu’une prolongation au PSG était possible. Alors que chez l’ancien monégasque, l’état d’esprit était clairement de rejoindre le Real Madrid dès que possible. En fin de saison, le suspense s’arrêtera et Kylian Mbappé a tout de même plus de chances de partir que de rester. Pourtant Nasser Al-Khelaïfi a tout fait pour le convaincre de rester, lui offrant notamment des stars à tous les postes afin de créer la meilleure équipe possible autour de lui. Si cela ne semble pas s’émouvoir, du côté de l’ancien directeur sportif du Real Madrid, on estime que le fait d’évoluer avec quelqu’un comme Lionel Messi peut lui faire tourner la tête.

Messi pour changer l'avenir de Mbappé

« D’après ce que l'on voit, même la mère de Mbappé ne le comprend pas. Littéralement. C'est une situation où convergent beaucoup d'intérêts économiques, politiques et purement footballistiques. Il se peut que tout à coup Mbappé et Messi soient au diapason, et qu'au lieu de marquer 30 buts Mbappé en mette 50, auquel cas il sera plus difficile de le faire sortir du PSG. Avec Mbappé, tout peut arriver », a expliqué à La Galerna l’ancien recruteur en chef de la Maison Blanche, qui en connait un rayon sur la manière de faire signer les plus grandes stars. Et jusqu’à preuve du contraire, il n’y en a pas beaucoup qui ont refusé la possibilité de rejoindre le Real Madrid quand un contrat leur était offert sur un plateau. Néanmoins, le PSG peut y croire tant que rien n’est signé.