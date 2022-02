Messi envoie encore balader le Barça, le PSG rigole

Dans : PSG.

Le départ de Lionel Messi a choqué à Barcelone, mais aussi sur toute la planète football. Un retour a été à l'étude, mais le PSG n'a rien à craindre.

L’Argentin semblait devoir être un footballeur barcelonais à vie, mais la réalité financière et sportive a mis un terme à son aventure catalane. La façon dont les choses se sont terminées a ouvert une blessure au sein du club culé, qui rêve encore de la refermer de manière spectaculaire. En effet, Joan Laporta, qui entretient de bonnes relations tout de même avec le clan Messi, rêve de moins en moins discrètement d’un retour de La Pulga au Barça dès l’été prochain. Si sa saison parisienne se révélait être un fiasco, avec notamment le plus petit nombre de buts inscrits dans sa carrière pour le moment, le président barcelonais se verrait bien tenter sa chance pour un retour l’été prochain. Autant dire que le Barça va suivre la confrontation entre le Real et le PSG de près.

Mais, peu importe le résultat de cette confrontation, le rêve n’est pas permis pour le FC Barcelone. Lionel Messi a un contrat allant jusqu’en juin 2023, et il a déjà fait savoir à tout le monde qu’il irait au bout de cet engagement peu importe ce qu’il devait se passer dans les prochaines semaines. Conscient que la période d’acclamation était aussi logique après un tel changement dans sa carrière, le Ballon d’Or 2021 est persuadé que tout se passera bien mieux dans les mois à venir. Et de toute façon, El Nacional prévient Joan Laporta de ne pas se faire trop d’illusions. A la fin de son contrat avec le PSG en 2023, Lionel Messi prendra la direction des Etats-Unis pour rejoindre la Major League Soccer et la franchise de l’Inter Miami.

Messi a pensé à un retour au Barça

Pas de détour par la case barcelonaise une fois de plus donc, Lionel Messi estimant qu’il ne serait pas une bonne chose pour la fin de sa carrière de faire un « come-back » dans ce qui reste bien évidemment son club de coeur, mais où l’histoire sportive s’est arrêtée net en cet été 2021. Néanmoins, le journal catalan le précise, ses difficultés au PSG et le fait que Xavi soit de retour sur le banc du Barça l’ont fait réfléchir ces dernières semaines. Mais la situation sportive, le fait que certains socios lui en veulent également, et les relations beaucoup moins cordiales avec Joan Laporta et Gérard Piqué notamment, rendent littéralement impossible ce retour. Sans même parler de la volonté du PSG de profiter de Lionel Messi encore un an et demi bien évidemment. Autant dire que Nasser Al-Khelaïfi va facilement remporter, une fois de plus, ce petit bras de fer à distance avec le FC Barcelone.