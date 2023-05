Messi en Arabie Saoudite, le Barça contre-attaque !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Alors qu’un accord avec l’Arabie Saoudite a été annoncé puis démentie par son clan, Lionel Messi est toujours une cible privilégiée du FC Barcelone.

Le départ de Lionel Messi ne fait plus aucun doute au Paris Saint-Germain. La destination de l’international argentin est en revanche un mystère. Ces derniers jours, un accord pharaonique a été annoncé pour un départ en Arabie Saoudite avec le plus gros salaire de l’histoire du football. Du côté de Barcelone, on espère toujours que la Pulga fera le choix du cœur. Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile que le club blaugrana fait actuellement tous les efforts nécessaires pour rendre possible la signature de Lionel Messi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laureus (@laureussport)

L’objectif du président Joan Laporta est de diminuer la masse salariale de l’effectif et pour cela, le départ de Sergio Busquets sera décisif. A 34 ans, l’international espagnol va partir et permettre au Barça d’économiser un salaire de près de 39 millions d’euros. Sous contrat pour encore une saison, Jordi Alba a lui été invité à baisser son salaire alors qu’il n’est plus titulaire face au talentueux Alejandro Baldé.

Un salaire de 23 millions d'euros au Barça pour Messi ?

Des transferts sont également espérés pour récupérer un peu de cash : Franck Kessié, Ansu Fati ou encore Raphinha sont tous à vendre. L’objectif est de récupérer au total une somme avoisinant les 120 millions d’euros. Tous ces mouvements pourraient ensuite permettre au Barça d’accélérer dans le dossier Lionel Messi en proposant à l’actuel meneur de jeu du Paris Saint-Germain un salaire annuel d’environ 23 millions d’euros. Le club blaugrana espère par ailleurs valider auprès de la Liga les contrats de Gavi, Araujo, Marcos Alonso ou encore Sergi Roberto. Histoire que Lionel Messi soit bien accompagné au Barça la saison prochaine dans l’espoir de briller en Ligue des Champions. Ce qui n’est plus le cas du futur champion d’Espagne depuis trop longtemps.