Messi au PSG, une prolongation et un défi totalement fou !

Par Guillaume Conte

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Alors qu'une rumeur d'un retour au FC Barcelone était présente, la Pulga va bien prolonger avec Paris avec un sacré objectif en tête.

Malgré une première saison compliquée sur un plan personnel, Lionel Messi a bénéficié de la confiance du PSG. Le club de la capitale, conscient que l'Argentin n'était pas encore au crépuscule de sa carrière, a immédiatement entamé des discussions pour prolonger le septuple ballon d'or, dès le début de la saison. Une preuve de confiance qui a probablement touché le natif de Rosario. Revenu de la Coupe du monde 2022 avec le dernier titre qu'il lui manquait, Lionel Messi a désormais tout accompli dans sa carrière. La Coupe de France est d'ailleurs l'unique compétition disputée par Messi qu'il n'a pas encore remporté. Même s'il ne parvient pas à soulever la coupe nationale française cette année, Messi aura d'autres occasions de le faire puisque selon les informations de Sport, l'Argentin va bien prolonger au PSG.

Le PSG est le seul club qui veut de Leo Messi

Le média espagnol affirme que le PSG est le seul club en mesure de répondre aux exigences financières de Messi, tout en lui offrant un cadre de vie idéal pour sa famille avec un club compétitif et ambitieux. Le PSG est la seule équipe à avoir fait une offre à Messi. La possibilité d'un retour tant attendu en Argentine ou d'une fin de carrière dorée aux États-Unis ou en Arabie saoudite pour rejoindre son éternel rival a probablement été envisagée. Mais à 35 ans, Messi semble encore capable de faire des différences et d'apporter à une équipe qui rêve sans cesse de remporter la Ligue des Champions. Une compétition que Messi a gagnée 4 fois et dont il est le deuxième meilleur buteur.

Messi, un salaire rentabilisé

Tous ces paramètres vont permettre à Paris de conserver Leo Messi pour une ou deux années supplémentaires. L'Argentin aime être désiré et il n'a pour le moment pas souhaité s'engager sur le trop long terme avec le PSG. Il devrait donc se mettre d'accord pour une prolongation d'un an jusqu'en juin 2024, et conserver une option à sa guise pour une saison supplémentaire. La question du salaire est secondaire, car même si l'Argentin touche 40 millions d'euros par an, il fait aussi briller le club parisien sur le plan économique et marketing, et permet au Paris SG de signer de juteux contrats avec les sponsors. Si en plus, sportivement, Lionel Messi fait partie de l'équipe qui va enfin permettre de soulever la Ligue des Champions pour le club français, ce serait alors une magnifique cerise sur le gâteau. Et un joli clin d'oeil pour ceux qui annonçaient que La Pulga n'était pas forcément capable de briller en dehors du FC Barcelone, son club de toujours jusqu'en 2021.

Messi toujours là en 2026 ??

Pas de voie de garage aux USA ou aux Emirats donc pour Lionel Messi, qui entend bien rester compétitif tant que sa forme le lui permet. Surtout que, dans l'euphorie de la victoire de l'Argentine à la Coupe du monde au Qatar, l'ancien barcelonais a un rêve fou qui lui trotte dans la tête. Celui d'être toujours performant dans quelques années et de pouvoir disputer Coupe du monde 2026, qui aura lieu sur le continent américain. La fin serait belle pour la carrière de Lionel Messi, qui malgré ses 35 ans et ses succès, ne manque pas d'ambition. La preuve, il rêve de continuer à disputer la Ligue des Champions encore au moins un an ou deux pour battre le record de buts de Cristiano Ronaldo, qui a trouvé le chemin des filets à 141 reprises en C1. Pour le moment, le joueur du PSG a 11 buts de retard sur son vieux rival portugais.