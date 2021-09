Messi a signé, il est transféré à Neuilly

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En quête d’une nouvelle maison du côté de Paris depuis son arrivée estivale au PSG, Lionel Messi a trouvé son bonheur.

Leo Messi va enfin pouvoir se poser. Logé dans un grand hôtel parisien depuis qu’il a décidé de changer de vie en rejoignant le PSG en août dernier, l'international argentin a effectivement trouvé sa maison. Actuellement à l’infirmerie, pour soigner une petite blessure au genou gauche, La Pulga a profité de son temps libre pour signer un bail de location pour sa nouvelle demeure. Selon les informations de RMC, Messi va s’installer dans l'ouest parisien, et plus précisément, à Neuilly-sur-Seine. Une commune qui fait fureur chez les joueurs du PSG. Pour 20 000 euros par mois, Messi va louer une petite villa, avec deux étages, quatre chambres et un jardin. Fatiguée par la vie à l’hôtel, même s’il y a pire que le Royal Monceau, la famille de l’attaquant de 34 ans a revu ses exigences à la baisse face à la dureté du marché de l'immobilier parisien. Exit la piscine intérieure, par exemple…

Un loyer de 20 000 euros par mois

Après avoir coché plusieurs maisons dans l’ouest, et notamment à Vésinet, où vit Marquinhos, la famille Messi séjournera donc à Neuilly. Tout simplement parce que cette résidence privée, présentée par Jorge Messi, le père de Leo, a énormément plu à Antonela Rocuzzo, la femme du quintuple Ballon d’Or. Maintenant, tous les proches de Messi vont pouvoir se poser, avec un service de sécurité à leurs côtés, et notamment pour les enfants, « inscrits dans une prestigieuse école internationale ». En attendant de savoir s’il va changer de logement à l’avenir, vu qu’un achat immobilier a été évoqué ces derniers jours, Messi va pouvoir pleinement se concentrer sur le terrain. Avec l’objectif de débloquer au plus vite son compteur de buts sous le maillot du PSG.