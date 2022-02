Mercato : Vinicius menace le Real de signer au PSG !

Dans : PSG.

Effrayé par le mercato à venir du Real Madrid, Vinicius Junior freine pour prolonger, et évoque le PSG en arrière-plan.

L’été prochain sera chaud, notamment en ce qui concerne les attaquants. Après le PSG, qui s’est offert une ligne d’attaque surréaliste avec Lionel Messi, Neymar et Kyllian Mbappé en plus d’Angel Di Maria, c’est le Real Madrid qui rêve de frapper très fort. En récupérant l’attaquant français tout d’abord, ce qui semble tout de même bien parti, même s’il ne faut juger de rien dans ce dossier énorme. Mais la Maison Blanche ambitionne de faire aussi venir Erling Haaland, tout en gardant Karim Benzema et Vinicius Junior, qui explose cette saison. Du coup, l’embouteillage en vue commence à faire peur au Brésilien. Ce dernier sait que sa place pourrait être remise en cause rapidement, sachant qu’il n’a pas le statut des deux joueurs français, et pas non plus du cyborg norvégien de Dortmund.

Vinicius demande un énorme salaire

Résultat, l’ancien de Flamengo commence à faire passer des messages. Les discussions sur sa prolongation, bien entamée au cours de la saison, sont désormais mises en pause. El Nacional explique même que les relations se sont sérieusement refroidies, et ce ne sont pas les embrassades du joueur sur le logo du Real Madrid lorsqu’il marque, qui y changent grand chose. Cela tombe mal, la formation espagnole commençait à faire de ce dossier prioritaire l’un de ses objectifs avant l’été, histoire d’être tranquille. Mais désormais, le journal explique que Vinicius Junior a des demandes salariales très élevées, puisqu’il veut être dans le Top3 des plus gros gagneurs la saison prochaine, quand un Gareth Bale ou un Marcelo ne seront plus là.

Un avenir à la Lionel Messi

Et pour faire monter les enchères, le Brésilien menace tout simplement sa direction de « faire une Lionel Messi », et d’aller au bout de son contrat pour ensuite rejoindre le plus offrant, sous-entendu le PSG qui l’apprécie beaucoup et a déjà tenté sa chance timidement dans ce dossier. Une menace qui ne fait pas encore froid dans le dos à Florentino Pérez, qui sait que son joueur est sous contrat jusqu’en juin 2024. Mais forcément, la signature probable de Mbappé, qui adore évoluer à gauche, le poste de prédilection de Vinicius, donne au Brésilien quelques sueurs froides. De quoi obliger le Real à ouvrir la porte au PSG pour une signature de Vinicius ? Pour le moment, cela n’en prend pas encore la direction, mais l’été pourrait être long et Vinicius Junior, désarmais devenu important au Real, n’a pas l’intention de baisser d’un ton dans la hiérarchie de la Casa Blanca.