Mercato : Sky annonce un accord PSG-Tottenham à 30ME pour Lucas !

Le transfert de Lucas Moura à Tottenham semble désormais imminent alors que l'on est à presque 48h de la fin du marché hivernal des transferts. Selon Sky Sports, le Paris Saint-Germain et les Spurs ont déjà trouvé un accord à hauteur de 30ME pour finaliser cette opération. Il reste désormais à Lucas de s'entendre sur les conditions de son nouveau contrat avec Tottenham et évidemment de passer sa visite médicale. Mais le média anglais n'a aucun doute sur le fait que le joueur brésilien du PSG va s'engager avec le club londonien d'ici la fin du mercato d'hiver.

