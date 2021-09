Mercato : Salah réclame une fortune, on l’envoie au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En discussion pour une prolongation, Mohamed Salah n’a pas encore trouvé un accord avec les dirigeants de Liverpool. Rien ne presse pour l’attaquant sous contrat jusqu’en 2023. Mais compte tenu de ses hautes prétentions salariales, la presse anglaise n’écarte pas un départ et la perspective de voir le Paris Saint-Germain débarquer sur ce dossier.

Contrairement à certains de ses concurrents directs en Premier League, Liverpool n’avait pas les moyens d’attirer des stars cet été. Pendant que Chelsea recrutait l’attaquant Romelu Lukaku, et que les clubs de Manchester, City et United, s’offraient Jack Grealish et Cristiano Ronaldo, les Reds se focalisaient essentiellement sur les prolongations de leurs cadres. C’est pourquoi Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Fabinho et le gardien Alisson ont tous signé un nouveau bail, en attendant que leur coéquipier Mohamed Salah les imite.

Un dossier plus complexe dans la mesure où l’attaquant égyptien réclamerait un salaire d’environ 586 000 euros par semaine ! Il est donc difficile d’envisager un accord à l’heure actuelle. C’est même plutôt le contraire selon le journaliste Dean Jones, persuadé que le Paris Saint-Germain pourrait débarquer si la situation n’évolue pas. « Après ce qu'ils ont réalisé cet été, vous ne pouvez absolument pas écarter la possibilité de voir le PSG s'intéresser à Salah », a confié le spécialiste britannique dans le Touchline Talk.

Le PSG a marqué les esprits

« Ils peuvent lui offrir tout ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire des sommes d'argent ridicules, j'en suis sûr, mais aussi l'opportunité de remporter la Ligue des Champions et les compétitions nationales, a énuméré notre confrère. Ils peuvent aussi lui permettre de faire partie des meilleurs joueurs au monde. » En profitant des situations de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a marqué les esprits. Mais le club français représente aussi la rumeur idéale pour mieux négocier un gros contrat…