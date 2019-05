PSG : Le Real lâche Varane à Al-Khelaïfi, le prix fait mal

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En dépit du recrutement de Thilo Kehrer la saison passée, la défense centrale a beaucoup souffert ces derniers mois.

Thiago Silva se retrouve régulièrement à l’infirmerie, tandis que Presnel Kimpembe inquiète particulièrement ses dirigeants avec ses manquements. La perspective de faire venir un nouveau patron est à l’étude, et c’est pourquoi le PSG a souhaité sonder Raphaël Varane, que l’on dit tenté par une nouvelle expérience après quasiment une décennie au Real Madrid, et le plein de trophées.

Mais selon la presse espagnole, Zinedine Zidane a fait le point récemment avec le champion du monde français, et l’a convaincu de rester au sein de la Maison Blanche. C’est pour cela que les dirigeants madrilènes refuseront toute offre pour leur défenseur central. Seule possibilité donc, passer outre l’accord du club en versant le montant de la clause libératoire. Malheureusement pour le PSG, cela risque d’être difficile puisque lors de sa dernière prolongation de contrat, l’ancien lensois a signé pour une clause à 500 ME. Autant dire que la porte est fermée à double tour si Varane et le Real Madrid continuent de repousser toute idée d’un transfert.