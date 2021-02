Mercato : Ramos snobe le PSG, direction Manchester United

Dans : PSG.

Alors qu'il est courtisé avec insistance par le PSG, Sergio Ramos préfèrerait rejoindre la Premier League d'après The Mirror.

Encore inimaginable il y a encore quelques semaines, le départ du Real Madrid de Sergio Ramos semble presque inévitable aujourd'hui. En fin de contrat à la fin de la saison, l'international espagnol ne parvient pas à se mettre d'accord avec ses dirigeants. Le motif ? Le défenseur n'accepterait pas la baisse de salaire proposé par Florentino Pérez. De plus, le capitaine souhaite être prolongé pour plusieurs saisons, une demande rejetée par son président au vu de son âge. Malgré ses 34 ans, Sergio Ramos continue d'attirer les plus gros clubs. C'est notamment le cas du Paris Saint-Germain qui est prêt à tout pour finaliser le dossier. Malheureusement pour Leonardo, la préférence du joueur se situerait en Angleterre...

D'après les informations du Mirror, l'Espagnol n'a aucunement l'intention de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et pour cause, la priorité du célèbre numéro 4 se nomme Manchester United. Le club anglais, à la recherche d'un défenseur pour l'associer à Harry Maguire, est également prêt à sortir le porte-monnaie pour lui offrir un salaire XXL. Déjà en 2015, les Red Devils avaient tenter d'attirer le madrilène en pleine renégociation avec le Real à coup de millions. Finalement, Ramos avait prolongé dans la capitale espagnole. Six ans plus tard, la donne pourrait être différente. En effet, alors que Zinédine Zidane est plus que jamais sur la sellette, Florentino Pérez souhaiterait effectuer une véritable révolution au sein du vestiaire. Cela pourrait passer par la perte de son leader et capitaine de toujours.