Mercato : Pourquoi Neymar ne signera jamais au Real Madrid

Dans : PSG.

Durant le dernier mercato estival, le Real Madrid semblait être un concurrent direct du FC Barcelone concernant le recrutement de Neymar Jr, lequel est finalement resté au PSG.

Même si l’on n’a jamais réellement su si Florentino Perez et Zinedine Zidane avaient réellement l’intention de faire signer Neymar l’été dernier, il est clair que les rumeurs qui poussaient le joueur brésilien du Paris Saint-Germain chez les Merengue a contribué à rendre la tâche plus compliquée pour le Barça. Et ce samedi, OK Diario met probablement un point final à cette hypothèse d’une signature de Neymar au Real Madrid. En effet, du côté des dirigeants madrilènes on a clairement décidé de tourner le dos à la star sud-américaine du PSG. Non pas que l’on estime que Neymar n’a pas le niveau exigé pour rejoindre la maison blanche, mais c’est la santé de ce dernier qui a poussé la direction madrilène à refermer définitivement le dossier.

Car du côté du staff du Real Madrid on s’inquiète terriblement pour la cheville de Neymar, et on estime qu’il est trop risqué de miser une XXL pour un joueur qui enchaîne les blessures au Paris SG. « Nous ne pouvons pas payer 200ME pour un joueur souffrant d’une blessure chronique à la cheville. Car compte tenu de son style de jeu, c’est une partie de son corps qui est toujours exposée », a confié une source madrilène au média espagnol. Autrement dit, Neymar ne sera jamais un footballeur du Real Madrid et ce sera uniquement en raison de ses soucis physiques connus au PSG.