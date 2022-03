Mercato : Paul Pogba au PSG, ça fera des heureux

Dans : PSG.

En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison, Paul Pogba est une cible du PSG dans l’optique du mercato estival.

A quelques semaines de la fin de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé. Les Red Devils s’activent depuis un certain temps pour obtenir le feu vert de « La Pioche » mais pour l’instant, Paul Pogba temporise et refuse de se réengager en faveur de Manchester United. Il faut dire que l’international français n’est pas le plus heureux des hommes à Old Trafford, où les blessures lui ont pourri la vie et où son irrégularité lui vaut de manière régulière les critiques salées des observateurs britanniques. Pour son ancien coéquipier turinois Claudio Marchisio, un départ de Manchester United est la meilleure chose qui pourrait arriver à Paul Pogba. Un transfert au PSG a notamment été évoqué par Marchisio au micro de BeInSports.

Pogba au PSG, le témoignage de Marchisio

« J’en parle souvent avec Paul. Je l’ai dit dans une autre interview, son retour en Angleterre n’était pas judicieux pour sa progression. Il est passé du championnat anglais avec des caractéristiques spécifiques, à l’Italie, à la Juventus, où il a eu une progression différente. Malheureusement, je pense que son retour n’a pas été positif pour lui, même s’il a connu des victoires importantes en Europa League avec Manchester, champion du monde avec la France. Je pense que lui et sa famille seraient très heureux s’il rejoignait le PSG. Revenir à la maison dans un grand club, essayer de gagner la Ligue des Champions comme l’a fait la Juventus. Mais moi à l’inverse je serais très heureux de le revoir à Turin parce qu’il a laissé un très bon souvenir » a lancé Claudio Marchisio, resté proche de Paul Pogba et qui estime que le champion du monde 2018 ferait sans doute un bon choix en rejoignant le Paris Saint-Germain l’été prochain.