Mercato : Neymar a choisi le futur taulier du PSG

Depuis de longues années, le Paris Saint-Germain est à la recherche d’un taulier susceptible de mettre tout le monde d’accord au milieu de terrain.

Cet été, Leonardo a fait le choix de recruter Danilo Pereira en provenance du FC Porto. Bizarrement utilisé par Thomas Tuchel, l’ex-capitaine des Dragons est remplaçant depuis la nomination de Mauricio Pochettino, qui privilégie un 4-2-3-1 avec Marco Verratti et Leandro Paredes à la récupération. Pour l’heure, ce duo donne satisfaction au staff argentin du PSG, mais il sera intéressant de voir ce binôme à l’œuvre dans les grandes affiches de Ligue des Champions avant de se prononcer définitivement. Quoi qu’il en soit, le PSG continue de travailler dans le souci de trouver un véritable taulier au milieu de terrain. Et selon les informations de Don Balon, Neymar joue un rôle crucial dans ce dossier en tentant de convaincre un certain Casemiro de quitter le Real Madrid pour rallier le Paris Saint-Germain.

Le média espagnol croit savoir que l’international brésilien du PSG est très actif en s’entretenant régulièrement avec son coéquipier de la Seleçao au sujet d’un possible transfert au Paris Saint-Germain. Véritable taulier de Zinedine Zidane au Real Madrid depuis de longues années, Casemiro est difficile à convaincre. Viscéralement attaché au club merengue, le milieu défensif de 28 ans n’est pas dans l’optique de quitter le Real Madrid cet été, malgré les relances de Neymar. Si jamais l’attaquant du PSG parvenait toutefois à convaincre Casemiro de signer au PSG, le club de la capitale pourrait consacrer 40 ME de son budget transfert à cette opération, une somme qui sera certainement insuffisante aux yeux des dirigeants du Real Madrid. On l’a bien compris, le transfert de Casemiro à Paris sera extrêmement délicat à boucler pour le PSG. Mais Neymar s’investit à fond pour le mercato francilien, ce qui ne manquera pas d’être souligné…