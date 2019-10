Mercato : Mbappé au salaire de Neymar au PSG, il refuse

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Depuis son entrée fracassantes à Bruges (0-5) mardi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a relancé les rumeurs de la presse espagnole.

De l’autre côté des Pyrénées, on parle encore et toujours de l’admiration du Real Madrid pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le club madrilène et son entraîneur Zinédine Zidane seraient prêts à tout pour l’arracher, y compris miser 300 millions d’euros sur un transfert historique. Mais par fierté, la direction du Qatar serait capable de refuser. C’est pourquoi la Maison Blanche compte sur l’aide de Mbappé pour l’été prochain. Et pour le moment, le Français semble suivre le plan des Merengue.

Car selon Mundo Deportivo, l’ancien Monégasque refuse toujours de prolonger son contrat qui expire en 2022. Le Paris Saint-Germain lui aurait présenté plusieurs offres avec deux années supplémentaires et un salaire annuel à 37 M€, similaire à celui de Neymar. Mais apparemment, l’argent ne suffit pas pour convaincre Mbappé, déterminé à remporter des titres importants comme la Ligue des Champions et probablement le Ballon d’Or. Des trophées hors de portée sous le maillot du champion de France jusqu’ici. Le pensionnaire du Parc des Princes devra donc prouver à son prodige qu’il n’a pas besoin de partir pour franchir un cap.