Mercato : Le PSG prépare un assaut à 10 ME en défense !

Cette saison, le Paris Saint-Germain semble avoir un effectif très complet. En effet, Leonardo a bien œuvré durant le mercato estival pour gommer certaines faiblesses de l'équipe. Gueye, Diallo, Herrera ou encore Icardi ont posé leurs valises dans la capitale française. Néanmoins, certains observateurs ont regretté que Paris ne parvienne pas à recruter des latéraux capables de concurrencer réellement Thomas Meunier et Juan Bernat. Visiblement, Leonardo aussi regrette de ne pas avoir recruté un latéral puisque selon les informations du Parisien, il souhaite recruter Mattia De Sciglio en janvier.

Peu utilisé jusqu’à maintenant en raison d’une blessure contractée lors de la seconde journée, l’Italien de 27 ans a le profil parfait aux yeux de la direction sportive du Paris Saint-Germain. Doté d’une bonne mentalité, il est capable d’évoluer aussi bien sur le côté gauche de la défense que sur le côté droit. Pour toutes ces raisons, le champion de France en titre se verrait bien recruter De Sciglio, dont le transfert en janvier est estimé à 10 ME par la Juventus Turin, qui ne le retiendra pas. Cet été déjà, le nom de l’international transalpin avait été associé au PSG. Et si le deal n’avait pas pu se boucler, Leonardo n’a jamais rompu le contact avec l’entourage du joueur. Pour mieux surgir et conclure l’opération en janvier ?