Mercato : Le PSG ne doit pas recruter Lionel Messi

Dans : PSG.

Le PSG possède deux des plus grandes stars du football mondial dans son effectif avec Neymar et Kylian Mbappé. Et s’il tentait d’en faire venir une troisième avec Lionel Messi, qui souhaite quitter le FC Barcelone à 33 ans.

Le moment est en tout cas idéal, sachant que peu de clubs peuvent se payer les services du prodige argentin. Manchester City a une longueur d’avance en raison de la présence de Pep Guardiola, mais l’aspect financier a son importance. Si le PSG est mieux placé que son concurrent anglais à ce niveau pour faire un pont d’or à La Pulga, la situation n’est pas si enthousiasmante que cela, rappelle Loïc Tanzi. Le journaliste de RMC, suiveur du Paris SG depuis des années, explique qu’il ne faut pas oublier qu’acheter Lionel Messi empêcherait quasiment tout autre recrutement, et que ce serait tirer une balle dans le pied dans l’effectif que veut construire Thomas Tuchel.

« Avec les économies de salaires de Thiago Silva, Cavani, Meunier entre autres, tu peux avoir les moyens de faire venir Lionel Messi. Mais derrière, tu ne fais plus personne sur le marché… et le PSG a besoin de recruter à d’autres postes. Si tu vends Draxler et quelques joueurs si ? Draxler oui, et encore, il faut qu’il trouve un club qui lui convienne. Mais après tu veux vendre qui ? Kehrer ? Défensivement, tu ne peux vendre personne sans recruter. Il faut aussi ajouter que Thomas Tuchel souhaite avoir un effectif plus fourni, avec plus de possibilité pour de la rotation… Casse tête donc pour le PSG… », a livré Loïc Tanzi, persuadé qu’il peut y avoir des conséquences délicates si jamais le PSG concentre tous ses efforts sur la venue de Lionel Messi, et abandonne sa défense ou son milieu de terrain.