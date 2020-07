Mercato : Guendouzi et Lacazette en soldes, le PSG alerté !

Dans : PSG.

Conscient que l’effectif du PSG est perfectible, Leonardo aimerait recruter un milieu de terrain et si possible, une doublure à Mauro Icardi cet été.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a toutefois pas des moyens illimités puisque son enveloppe ne dépasse pas les 70 ME, hors ventes. Il faudra donc se montrer très malin pour se renforcer à moindre coût cet été. Et selon les informations du Daily Mail, il est évident que les cadors européens dont le PSG auront de bonnes affaires à saisir du côté d’Arsenal cet été. En effet, le média affirme que les Gunners s’apprêtent à vendre d’urgence, quitte à les brader, Alexandre Lacazette et Matteo Guendouzi dans le but de récupérer de l’argent au plus vite afin d'ensuite lever la clause libératoire à 55 ME de Thomas Partey.

Cela tombe bien, les deux joueurs d’Arsenal plaisent au Paris Saint-Germain. En effet, le 26 juin dernier, TF1 dévoilait que le Paris Saint-Germain était très attentif à la situation de l’ancien Lorientais, plus vraiment en odeur de sainteté à Arsenal en raison d’un comportement pas toujours idéal. Sportivement en revanche, le milieu chevelu a réalisé de très belles performances à Londres, ce qui n’a pas échappé à Leonardo. Quant à Alexandre Lacazette, il est régulièrement associé au Paris Saint-Germain depuis l’époque où il empilait les buts à l’Olympique Lyonnais. De toute évidence, la direction francilienne ne serait pas contre l’idée de faire de l’attaquant français la doublure de Mauro Icardi. Néanmoins, la conclusion de cette opération paraît encore très incertaine, le prix réclamé par Arsenal pour Alexandre Lacazette ayant peu de chances d’être en adéquation avec les possibilités financières du PSG pour s’offrir un remplaçant. Mais c’est désormais certain, il y a des (bons) coups à faire à Arsenal, où Paris suit également Hector Bellerin…