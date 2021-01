Mercato : 80 ME sur Pogba, le dossier XXL du PSG !

Dans : PSG.

Le mercato hivernal promet d’être mouvementé à Paris, qui souhaite vendre pour environ 40 ME mais qui envisage également de se renforcer.

Si certains indésirables tels que Julian Draxler voire Idrissa Gueye trouvaient preneur, alors le Paris Saint-Germain pourrait rapidement envisager de beaux investissements sur le marché des transferts. Ce n’est plus un secret, Mauricio Pochettino cible notamment Christian Eriksen et Dele Alli, ces anciens joueurs à Tottenham. Les deux pistes sont PSG-compatibles et ont été validées par le directeur sportif Leonardo. Toutefois, le Brésilien a ouvert d’autres dossiers en parallèle, au cas où il ne serait pas possible d’accueillir l’international danois et le milieu des Spurs. Parmi les cibles du PSG, un certain Paul Pogba est en haut de la liste selon les informations obtenues par Todo Fichajes.

Le média espagnol affirme que Mauricio Pochettino a fait de l’international français de Manchester United l’une de ses grandes priorités pour le prochain mercato estival. En effet, une telle signature n’est pas réellement envisagée au mois de janvier, mais pourrait voir le jour dans des sphères situées aux alentours de 80 ME. C’est en tout cas ce prix de départ qui a été fixé par Manchester United dans le dossier du n°6 des Red Devils, dont la volonté est très clairement de quitter la Premier League à l’issue de la saison. Sans surprise, le Real Madrid devrait être le principal concurrent du PSG dans ce dossier, à moins que Zinedine Zidane ne prenne finalement la décision de foncer sur Eduardo Camavinga. La Juventus Turin sera également à surveiller de près en ce qui concerne Paul Pogba. Par ailleurs, le média espagnol confirme les informations livrées plus tôt dans la journée, à savoir que Sergio Ramos est bien une piste de tout premier choix de la direction du Paris Saint-Germain avec le consentement de Mauricio Pochettino. Pour rappel, le capitaine du Real Madrid sera en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger chez les Merengue…