Mbappé viré du PSG, les larmes vont couler samedi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne réintégrera pas Kylian Mbappé dans son effectif en ce mois d'août. Son départ est plus que jamais envisagé, et le match au Parc des Princes face à Lorient pourrait voir le peuple parisien trancher.

L’avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire la Une des journaux, en France et encore plus en Espagne. La situation semble sans issue, alors que le PSG a décidé de maintenir le meilleur joueur du club dans le loft des indésirables, pour le forcer à prolonger ou à être transféré. Mais absolument rien dans son contrat n’oblige l’ancien monégasque à une telle décision, alors qu’il a annoncé publiquement qu’il voulait réaliser une dernière saison à Paris avant de changer librement de club en 2024. Une situation intenable pour Nasser Al-Khelaïfi, qui a laissé partir Lionel Messi sans broncher, mais ne compte pas subir le même sort avec Mbappé.

Luis Enrique accepte à contrecoeur le départ de Mbappé

Pour tout le club, ce moment est délicat, puisqu’il est question de se priver pour toute la saison si besoin, de l’un des meilleurs joueurs du monde. Luis Enrique est au courant de cette stratégie de la part du PSG, et selon L’Equipe, il aurait même accepté les possibles conséquences de cette situation avant de s’engager avec le club du Parc des Princes. Il n’empêche, alors que le transfert de Neymar est également évoqué, l’attaque parisienne ne fait plus peur à grand monde à l’heure actuelle. Surtout que pour le moment, rien ne bouge dans le dossier Mbappé, entre des histoires de prime de fidélité à toucher, et surtout une volonté de chaque partie de remporter ce bras de fer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Néanmoins, la presse espagnole se régale de voir ce problème sans solution gonfler de jour en jour. Ce lundi, la nouvelle mise à l’écart de Kylian Mbappé a logiquement débouché sur la conclusion que l’attaquant français ne serait pas présent samedi contre Lorient. Un match au cours duquel, selon AS, la direction du PSG va pousser les supporters à s’en prendre au kid de Bondy. Une scène qui rappelle les banderoles et insultes contre Neymar quand ce dernier avait demandé à revenir au FC Barcelone en 2019. Monter les supporters contre Mbappé est clairement l’un des grands objectifs de Nasser Al-Khelaïfi, qui a plusieurs fois laissé filtrer des informations en ce sens, comme lorsque les recrues du PSG auraient mal réagi aux propos de Mbappé sur le niveau de l’équipe par exemple. L’attitude du Collectif Ultra Paris sera en tout cas suivi de près samedi soir contre Lorient, et pourrait en effet peser sur l’avenir de Mbappé si la fracture était béante.

Il attendra Mbappé à l'aéroport de Madrid

De quoi le pousser un peu plus vers le Real Madrid, où il fait toujours autant rêver malgré les coups de froid de ces dernières années. Ancien joueur, entraîneur et directeur sportif de la Casa Blanca, Jorge Valdano a répondu aux socios qui pouvaient encore être sceptiques sur l’attitude de Kylian Mbappé. « Pour le moment, il n’y a rien de concret, mais j’espère que cela deviendra vite un dossier. Si les gens sont toujours en colère contre lui ? Ne vous inquiétez pas, c’est moi qui irait le chercher à l’aéroport », a expliqué l’Argentin dans la foulée d’une conférence de presse en Amérique du Sud. Des propos qui résument bien la pensée générale au Real Madrid, où on estime avoir toutes ses chances de récupérer le gros lot dès cet été, surtout que sportivement, cette arrivée n’est plus considérée comme un caprice, mais comme une nécessité.