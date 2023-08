Mbappé victime de harcèlement, la France surveille le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG continue de mettre Kylian Mbappé à l'écart, et la star parisienne n'envisage pas de partir. Une situation qui pourrait être encore plus explosive très rapidement, et arriver sur le terrain juridique.

Sur le plan sportif, ni Kylian Mbappé, ni le Paris Saint-Germain, ne sortiront gagnant de ce brûlant été. L’attaquant parisien est dans son bon droit bien évidemment en allant au bout de son contrat sans vouloir prolonger pour choisir librement son futur club en 2024, mais le fait de l’annoncer publiquement a eu le don d’agacer son employeur au plus haut point. De son côté, le PSG a surpris en s’attaquant frontalement à son meilleur joueur, le privant de la tournée en Asie et aussi des entrainements collectifs, ce qui va l’empêcher d’être disponible pour le mois d’août. Le but est de le forcer à prolonger son contrant ou à partir dans un club par le biais d’un transfert, ce que Kylian Mbappé refuse catégoriquement. Il l’a encore répété cette semaine à ses dirigeants, histoire de montrer qu’il était déterminé à conserver sa position de force. Quitte à ne pas jouer pendant un an ? Telle est la question non pas à un million de dollars, mais à désormais des dizaines de millions d’euros.

Sur le plan sportif, la perte sera donc double, mais sur le plan de l’image, personne n’y gagnera non plus. Jamais l’un des meilleurs joueurs au monde s’est retrouvé mis à l’écart car il approchait de la fin de son contrat. Lionel Messi était par exemple persuadé de prolonger son contrat avec le FC Barcelone en 2021, avant de tomber de haut en voyant que son club de toujours le laissait finalement partir libre. Mais dans le cas présent, c’est le PSG qui l'empêche pour le moment de jouer. Jusqu’à la fin du mercato, il est en droit de le faire, mais début septembre, le règlement de la LFP interdit les mises à l’écart des joueurs pour leur mettre la pression ou les sanctionner pour leur situation contractuelle.

Une faute du PSG auprès de Mbappé ?

Voir Kylian Mbappé continuer à s’entrainer à part ou bien à ne jamais être pris dans le groupe en septembre constituerait un énorme choc pour le monde du football, alors que le numéro 7 empile les buts, avec le PSG ou la France, depuis des années. Nasser Al-Khelaïfi pourra toujours se cacher derrière le prétexte sportif, puisque personne ne peut juridiquement forcer un entraineur à aligner un joueur, mais le faire avec Mbappé serait tout de même très limite, estime un avocat du sport contacté par Le Parisien. « En principe, le pouvoir de sélection sportive d’un joueur sur la feuille de match est une prérogative de l’entraîneur. S’il parvenait à démontrer qu’en réalité, son absence des feuilles de match est une sanction déguisée, on peut considérer que c’est une faute de l’employeur, qui peut aller jusqu’à la rupture du contrat au tort de l’employeur. C’est un jeu assez dangereux pour le PSG d’essayer de déguiser cela comme une politique sportive. Un tel type de comportement, qui viserait à pousser le joueur à prolonger ou à accepter un départ, pourrait même être considéré comme une forme de harcèlement. Et ça pourrait alors aller plus loin qu’une simple faute », explique ainsi Jean-Rémi Cognard, pour qui la situation est très délicate.

En tout cas, si cette guerre ouverte est presque tolérée en période de mercato, Mbappé est persuadé que tout cela cessera quand septembre sera venu et qu’il sera toujours au PSG. D’ici là, le Real Madrid va forcément tenter sa chance et pourrait régler tous les problèmes avec un transfert que Nasser Al-Khelaïfi va probablement devoir accepter. Sans quoi, la crainte d’une année perdue pour l’ancien monégasque, pour Paris avec son attaquant, mais aussi pour la France avec son buteur vedette dans une année olympique avec également l’Euro en point de mire, risque de beaucoup faire parler.