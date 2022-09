Mbappé vexé par le mercato du PSG, il l'avoue

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La petite phrase de Kylian Mbappé après son match avec l'équipe de France doit avoir un réel écho sur ce qu'il s'est passé cet été au PSG. Daniel Riolo estime que l'attaquant français n'a pas eu le recrutement escompté.

Roi de la communication, Kylian Mbappé sait quand prendre la parole. Après son match plein avec les Bleus ce jeudi soir face à l’Autriche, avec un but impeccable pour l’ouverture du score, l’attaquant français avait le sourire et a répondu aux questions des journalistes après la fin de la rencontre. Il a livré plusieurs informations pas forcément étonnantes, mais inhabituelles. Comme celle d’avoir adoré jouer aux côtés d’Olivier Giroud, dans un compliment qu’il n’avait quasiment jamais fait jusqu’à présent. A l’heure où le débat entre Olivier Giroud et Karim Benzema, qui n’est pas vraiment d’ordre sportif, semble toujours opposer les deux avant-centres, la prise de parole du joueur du PSG n’est pas anodine.

Mais outre le fait de pouvoir jouer avec Olivier Giroud, Kylian Mbappé a aussi confié le plaisir qu’il avait d’être libre sur le front de l’attaque, le joueur du Milan AC ayant l’avantage de focaliser la concentration des défenses adverses. « J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace, demander des ballons », a glissé le joueur du PSG. Un message qui n’est pas innocent aux yeux de Daniel Riolo. Le polémiste de RMC s’appuie sur les propos de Luis Campos tenus sur cette même antenne, et qui soulignait le doublon entre Mbappé et Neymar, et le mercato qui ne s’était pas achevé comme il le souhaitait. Une référence au départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone, alors que le dirigeant du Paris SG rêvait de l’attaquant alors au Bayern Munich.

L'avant-centre promis n'est jamais venu

Pour Daniel Riolo, la petite phrase de Mbappé vient de là, du projet qui lui a été vendu avec un attaquant autour duquel il pouvait s’appuyer, et qui n’est finalement jamais venu. « Je crois qu’il essaye de nous dire qu’au PSG, ce qu’on lui avait promis, c’est lui et un 9 devant », a glissé le consultant de l’After Foot sur Instagram. La question ne se pose désormais plus, puisque Neymar est resté et qu’aucun avent-centre de statut international n’est venu à Paris cet été. Mais à entendre ses dires ce jeudi soir dans les travées du Stade de France, nul doute que ce schéma de jeu lui laissant une totale liberté offensive lui aurait beaucoup plu.