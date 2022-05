Mbappé va prolonger ? Karl Olive s'explique !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le maire de Poissy et proche d'Emmanuel Macron, dont il pourrait être le ministre des sports, a annoncé mardi soir que Kylian Mbappé restait au PSG. Ses proches tentent de désamorcer l'énorme buzz engendré par ce message sur Twitter.

Ancien journaliste au service des sports de Canal+, et désormais élu de la ville qui recevra le nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, Karl Olive connaît l’impact des réseaux sociaux. Et mardi soir, lorsqu’il a posté un message sur Kylian Mbappé, celui qui est très proche du Président de la République se doutait bien que cela allait provoquer une déflagration. « L’immense Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine. On en reparle », a lancé Karl Olive, une affirmation qui a rapidement été relayée sur toute la planète football, malgré les dénégations immédiates des communicants habituels du clan Mbappé. Une heure plus tard, ce message disparaissait, le maire de Poissy jugeant que cela ne valait pas le coup de recevoir en contrepartie des centaines de réponses injurieuses ou discourtoises.

Karl Olive affole l'Espagne sur le cas Kylian Mbappé

Il n'empêche, cette sortie d'un élu que l'on sait bien informé du côté du Paris Saint-Germain, mais également des hautes instances en raison de sa proximité avec Emmanuel Macron, et du sport en général puisque sa sœur est présidente du CNOSF, avait de quoi surprendre. Selon Le Parisien, qui a eu un échange avec l'entourage du maire de Poissy, il y a eu une méprise avec le sens réel de l'intervention de Karl Olive. « Son entourage assure que ce tweet était purement subjectif, réalisé à titre personnel et en aucun cas une information sur l’avenir de Kylian Mbappé. Karl Olive étant un grand fan du PSG, il espère simplement voir l’attaquant prolonger son aventure sous le maillot du club parisien. On assure également qu’il n’a pas eu d’échanges avec le club parisien à ce sujet et qu’il ne « se faisait pas le porte-parole » du PSG sur ce dossier », explique le quotidien francilien, qui admet ne pas être totalement convaincu par ces arguments, tant Karl Olive est plutôt très habile en matière de communication.

🗨 "On peut imaginer que derrière, il a eu accès à certaines informations"



🚨 Karl Olive assure que Mbappé restera au PSG l'an prochain, ce qui étonne nos invités 🤔 pic.twitter.com/sqIqHOXU56 — Late Football Club (@LateFootClub) May 17, 2022

En attendant, le balancier est donc reparti dans l'autre sens, et si dans la nuit de mardi à mercredi, les médias proches du Real Madrid avaient des inquiétudes sur la signature de Kylian Mbappé, ils sont de nouveau très optimistes. En allant même jusqu'à évoquer une absence des maillots floqués du nom de Mbappé sur la boutique en ligne du PSG, ce qui est évidemment provoqué par une courte rupture de stock. Tout le monde semble désormais d'accord sur une seule chose, il serait temps que l'attaquant français du PSG et son entourage fassent part de leur choix, histoire de ne pas transformer tout cela en cacophonie grotesque.