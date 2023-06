Mbappé et le Real, le coup de génie du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A plusieurs reprises par le passé, Kylian Mbappé a refusé l'opportunité de rejoindre le Real Madrid, son club de rêve. Le PSG et ses propriétaires sont persuadés que c'est encore ce qui se passera dans les prochains mois.

Kylian Mbappé l’a déjà fait savoir, sa récente lettre et la prise de parole qui s’en est suivie n’ont rien changé à sa situation contractuelle et à son avenir personnel. L’attaquant français est toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024 et il ne compte pas changer d’air cet été. Néanmoins, cette mise en lumière de sa situation personnelle a provoqué un gros remue-ménage, ce qui était probablement le but recherché. Résultat, le Real Madrid se dit qu’il y a peut-être un espoir de magnifiquement compenser le départ de Karim Benzema dès cet été. Surtout que Nasser Al-Khelaïfi a bien l’intention de mettre son numéro 7 au pied du mur, avec un choix qui se limite entre un départ immédiat ou une prolongation de contrat.

Encore un exploit du PSG avec Mbappé ?!

Et comme l’ancien monégasque vient d’expliquer qu’il ne prolongerait pas, le club espagnol attend avec sérénité désormais ce qui promet d’être la saga de l’été. Les deux clubs ne se sont pas spécialement rapprochés pour le moment, mais celui qui fera le premier pas risque de déclencher un tsunami dans le football européen. A moins que l’issue incroyable trouvée au printemps 2021 ne soit de nouveau de mise.

C’est une possibilité qu’il ne faut pas écarter selon Mario Cortegana, journaliste pour The Athletic, et pour qui le PSG est persuadé que Kylian Mbappé est encore une fois capable de prendre tout le monde à contre-pied. Ainsi, le club de la capitale est certain que la prise de parole de son attaquant a servi à faire monter la pression d’un cran, mais qu’elle insinue également qu’il y a une volonté de se mettre en position de force pour une prolongation de contrat à Paris. Et snober encore une fois le Real Madrid, pour s’inscrire dans la durée chez le vainqueur de la Ligue 1 ? Ce serait un incroyable coup dur pour Florentino Pérez, à qui jamais un joueur n’a autant résisté.

Le Real Madrid mise tout sur 2024

Pour le moment, le Real Madrid n’a aucune envie de tomber dans le panneau, et reste officiellement persuadé que rien ne se fera cet été. Ce sera l’occasion d’attaquer en 2024, quand Mbappé sera en fin de contrat. Un bonus de 130 millions d’euros de prime à la signature est prévu, histoire de remercier le Français d’avoir attendu d’être libre de tout contrat avant de rejoindre la Casa Blanca. Voilà le déroulement du scénario idéal selon le Real Madrid. Le club espagnol sait toutefois qu’il peut encore se passer beaucoup de choses pendant ces prochaines semaines, et même ces prochains mois si jamais Mbappé décidait d’aller au bout de la dernière saison sur son contrat. Surtout que, au Qatar, on reste intimement convaincu qu’une prolongation de contrat est possible, surtout avec des moyens financiers supérieurs à ceux du Real Madrid, qui ne peuvent pour le moment pas s’aligner sur le salaire de Kylian Mbappé à la sauce QSI.