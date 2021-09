Mbappé : Une folie à 150 millions d’euros au mercato d’hiver ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré une offre officielle du Real Madrid lors de la dernière semaine du mercato estival, le PSG a refusé de vendre Kylian Mbappé.

La situation de l’international tricolore est très floue dans la mesure où Mbappé sera en fin de contrat au mois de juin prochain. Dès lors, on comprend mal comment le Paris Saint-Germain a pu se permettre de refuser une proposition atteignant entre 180 et 200 millions d’euros bonus compris. En interne, le PSG croit toujours en ses chances de prolonger Kylian Mbappé, ce qui explique ce refus. Mais à en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, la direction sportive du Paris SG pourrait envisager une vente de Kylian Mbappé à la surprise générale au mois de janvier, si l’international français refuse toujours de prolonger en faveur du PSG d’ici là.

Une offre surprise du Real en janvier ?

Ce qui est certain selon le média espagnol, c’est que le Real Madrid se tiendra prêt à dégainer une nouvelle proposition pour s’assurer la signature de Kylian Mbappé. En revanche, il ne sera pas question pour Florentino Pérez d’offrir 200 millions d’euros au PSG pour l’ancien Monégasque à six mois de la fin de son contrat. Une offre avoisinant les 150 millions d’euros bonus compris est évoquée par Todo Fichajes. Reste maintenant à voir si cette information trouvera une confirmation en France dans les semaines à venir, alors que Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar vont relancer l’entourage de Kylian Mbappé pour tenter de trouver un terrain d’entente avec, pourquoi pas, une prolongation d’une saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

L'espoir d'une prolongation est réel

En effet, Nasser Al-Khelaïfi va chouchouter comme jamais son attaquant français et ne compte pas lâcher l'affaire dans les prochaines semaines. Cela a déjà débuté selon Le Parisien, puisque les dirigeants du PSG ont oeuvré en coulisses auprès de Didier Deschamps pour qu'il le libère de ses obligations avec l'équipe de France. Sa légère blessure au mollet pouvait lui permettre de jouer le dernier match de la semaine contre la Finlande à Lyon, ses sensations n'étaient pas aussi bonnes que les examens le laissaient penser. Résultat, le PSG a bien fait comprendre au staff des Bleus qu'il serait de bon ton de le renvoyer à la maison pour qu'il se repose. Pour le quotidien francilien, c'est la volonté du Paris SG de câliner Kylian Mbappé et de renforcer les liens avec sa famille et ses représentants qui a prédominé dans cette situation.

La démarche du club francilien a pu être appréciée, mais difficilement au point de remettre tout le monde à la table des négociations. Il n'y a pourtant pas de temps à perdre. Quant au Real Madrid, nul doute que Florentino Pérez a également dans un coin de la tête la volonté de récupérer Kylian Mbappé pour zéro euro. Il y a quelques jours, Marca affirmait que l’objectif XXL du président madrilène était de recruter Mbappé et Haaland l’été prochain pour moins de 100 millions d’euros au total. Une opération possible que si le Français arrive gratuitement.