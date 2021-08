Mbappé reste au PSG, le Real Madrid abandonne !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A 24 heures de la fin du mercato estival, plusieurs médias affirment que le Real Madrid a renoncé à l'idée de faire signer Kylian Mbappé.

Un peu plus d’une heure après la fin de l’ultimatum fixé par le Real Madrid au Paris Saint-Germain pour accepter l’offre de transfert de Kylian Mbappé, de nombreuses sources françaises affirment que le club espagnol a finalement renoncé à l’idée de faire signer la star française d’ici le 31 août. C’est Loïc Tanzi, le journaliste de RMC qui a ouvert le bal. « Le Real Madrid, qui a envoyé des représentants à Paris, fait savoir ce soir qu’il se retire du dossier Kylian Mbappe. Le PSG continue d’être ferme et n’a pas ouvert la porte à un départ pour l’instant. Le Real Madrid souhaite désormais se concentrer sur la signature libre de Kylian Mbappe pour la saison prochaine. Là encore, Paris a et a toujours eu le même discours : « on veut prolonger Kylian Mbappe ». Donc le PSG va encore essayer de prolonger son attaquant. Attention cependant, on est en période de mercato où le poker menteur est fréquent. La situation est celle-là ce lundi soir. On attendra mardi minuit pour être ferme et définitif », a précisé le journaliste. De son côté, Mohamed Bouhafsi a lui aussi profité de sa première dans l’émission CàVous pour confirmer l’info sur cette fin des discussions.

🇫🇷 Selon nos informations, le PSG va tenter une nouvelle fois de prolonger Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain.



De son côté, le Real Madrid tentera de récupérer le joueur lorsqu'il sera libre. — RMC Sport (@RMCsport) August 30, 2021

Mbappé reste au PSG, Madrid abandonne !

Julien Maynard, qui travaille pour TF1, a lui aussi confirmé que Florentino Perez avait lâché l’affaire pour Kylian Mbappé. « Le Real Madrid stoppe les négociations avec le PSG. Sauf improbable retournement de situation, Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid d’ici la fin de ce mercato », a prévenu le journaliste de Téléfoot. De son côté, Saber Desfarges a lui aussi sifflé la fin du match PSG-Madrid. « Fin de la série à faux suspense », a prévenu le journaliste. Si en Espagne, personne ne confirme ce scoop, Sky Sports Angleterre annonce également la fin des discussions. De son côté, dans une séquence tragi-comique, Josep Pedrerol a annoncé avec des trémolos dans la voix que si le PSG changeait d'avis mardi alors Madrid pourrait revenir à la table des négociations.