Mbappé reste à Paris, ça sent l'énorme surprise

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG tente le tout pour le tout pour convaincre Mbappé de rester. Le scénario a du sens pour Rolland Courbis, persuadé que le Real Madrid va devoir encore attendre.

Etincelant avec l’équipe de France ce mardi soir contre l’Afrique du Sud, Kylian Mbappé est totalement imperturbable malgré les rumeurs qui courent sur son compte. Surtout que le PSG n’a plus grand chose à jouer, si ce n’est engranger quelques victoires pour aller chercher le 10e titre assez attendu à Paris. Mais pour le reste, le plus gros suspense est bien celui de son avenir. Et si en Espagne, il ne fait absolument aucun doute que le champion du monde 2018 signera au Real Madrid, puisque même à Barcelone on ne croit pas au bruit faisant état d’un possible intérêt du club catalan, les échos sont plus mitigés en France.

Sous le maillot du PSG au Qatar ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Bien évidemment, la tendance est à un départ pour un joueur qui arrive en fin de contrat, doit avoir l’impression que le PSG ne va jamais arriver à dominer l’Europe, et a déjà fait connaitre son rêve de signer au Real Madrid. Mais Rolland Courbis, technicien chevronné qui a toujours eu quelques intuitions parfois légendaires, estime que le coup est plus que jouable pour Nasser Al-Khelaïfi. « Chaque match pourrait être compliqué à vivre pour lui. Mais j’en discutais avec des proches, je pense que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Il y a pas mal de choses qui me le font dire. Non pas sur un contrat longue durée, mais sur quelque chose sur deux ans. Il semblerait que sa famille ait compris qu’il était difficile de ne pas être reconnaissant envers le PSG. C’est Mbappé qui décide, mais il y a autour de lui des choses qui peuvent être dites. Les gens autour de toi t’aident à décider. Une certaine reconnaissance peut lui permettre de faire une saison de plus au Paris Saint-Germain avec la Coupe du monde au milieu, et se donner rendez-vous quelques mois après la Coupe du monde pour voir s’il reste du côté de Paris ou s’il change de club. Ce soir, je miserai sur le fait que Mbappé reste dans notre Ligue 1 », a lancé l’ancien coach de l’OM et de Bordeaux notamment.

Mbappé au centre du projet du PSG

🎙 "Je miserai ce soir sur le fait que Mbappé va rester dans notre Ligue 1."



✍ Pour coach Courbis, Mbappé va rester à Paris la saison prochaine. #rmclive pic.twitter.com/Ig0t2sahFd — After Foot RMC (@AfterRMC) March 29, 2022

Un constat qui permet aux supporters du PSG de garder un peu d’espoir, d’autant plus que certaines fuites laissent parfois entendre qu’un changement radical au sein du club parisien pourrait inciter l’attaquant parisien à changer d’avis. En effet, si Mbappé était mis au centre du projet, avec le salaire et les décisions qui vont avec, notamment sur le marché des transferts et dans le changement des mentalités, alors le PSG marquerait des points pour garder son champion du monde. En tout cas, Nasser Al-Khelaïfi est clairement prêt à tout pour pouvoir convaincre Mbappé de rester, y compris s’il faut faire un peu de ménage avec Neymar et Messi qui ne sont plus considérés comme indispensables.