« Mbappé prolonge au PSG », le dieu du mercato confirme !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé ne s'est toujours pas exprimé sur sa décision concernant son avenir au PSG ou au Real Madrid. Cependant, une source très sûre confirme que l'attaquant a fait un choix fracassant.

Après la cérémonie des trophées UNFP, tout le monde pensait que Kylian Mbappé allait rapidement faire savoir sa décision de rejoindre le Real Madrid. Mais au fil des jours, le Paris Saint-Germain a semblé peu à peu renverser la tendance, deux réunions qui se sont déroulées cette semaine paraissant avoir totalement changé la donne dans le dossier Mbappé. Tandis que les rumeurs s’intensifiaient sur la possibilité de voir le champion du monde 2018 prolonger avec le champion de France, Gianluca Di Marzio, grand spécialiste du mercato européen, a tué le suspense ce samedi. « Il n’y a plus aucun doute, Mbappé restera au PSG et va renouveler son contrat avec Paris », a annoncé le journaliste italien, considéré comme une source toujours très fiable et qui précise que l'officialisation sera faite ce samedi soir en marge de PSG-Metz. Et il n’était pas le seul à indiquer cette incroyable nouvelle.

Mbappé reste au PSG, tout s'éclaire d'un seul coup !

Quelques minutes après Gianluca Di Marzio, lequel est très proche de Leonardo, Romain Molina, nettement moins proche du directeur sportif du PSG, lançait lui « Se Queda », faisant référence au célèbre message lancé par Gerard Piqué en 2017 croyant que Neymar ne signait au Paris Saint-Germain. De son côté, Nicolo Schira, qui depuis des mois annonçait que Kylian Mbappé signait au Real Madrid, lançait un « le pouvoir de l’argent ». Le journaliste pensait visiblement que Florentino Perez n'avait pas fait une offre XXL sur le plan financier à Kylian Mbappé, ce qui peut évidemment faire sourire, sachant qu'on évoquait jusqu'à ces derniers jours d'une prime à la signature de 100 millions d'euros, un salaire de 50 millions d'euros et de la presque totalité de ses droits à l'image.