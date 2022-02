Mbappé numéro 1, Messi et Neymar vont obéir

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Entré en cours de jeu lors du match face au Real Madrid, Neymar sera probablement titulaire ce samedi contre Nantes. L'entraîneur du PSG va devoir faire des choix tactiques.

La rencontre de Ligue des champions, remportée par l’équipe de Mauricio Pochettino contre Madrid, a mis un terme au débat, le seul et vrai patron du Paris Saint-Germain sur le terrain, c’est Kylian Mbappé et personne d’autre. L’attaquant français a mené les siens à la victoire, et même si on ne peut pas uniquement se focaliser sur son but en toute fin de rencontre. Car, pendant 90 minutes, l’ancien Monégasque a été à la baguette, poussant un peu dans l’ombre un Lionel Messi qui a bien compris que désormais il devait partager les projecteurs avec son jeune coéquipier. Mais ce projecteur, il va désormais falloir le partager à trois, car après avoir fait son retour face à Madrid en seconde période, Neymar postule désormais à une place dans le onze de départ pour le match de ce samedi soir à Nantes. Et le retour de la MNM (Messi, Neymar, Mbappé) pourrait également donner la migraine à Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG ayant du mal à faire fonctionner ce trio de rêve. A priori, cela ne sera plus le cas, et pour une simple raison, une hiérarchie claire existe désormais à Paris.

Finis les bricolages tactiques afin de « faire plaisir » aux trois stars du Paris Saint-Germain, ce qui finalement n’aboutissait à rien, aucun ne semblant réellement se satisfaire du dispositif mis en place. En Ligue des champions, avant de jouer le Real Madrid, Mauricio Pochettino avait d’abord fait de Lionel Messi son joueur de base, mais le technicien argentin a bien compris que sportivement cela ne pouvait plus vraiment être le cas, car tout simplement cela ne se justifiait, malgré les énormes qualités du septuple Ballon d’Or. Et il a surtout bien entendu les appels de ses dirigeants, Kylian Mbappé doit être le numéro 1 du PSG, et c’est lui qui doit clairement avoir les clés de l’équipe parisienne, le champion du monde 2018 ayant démontré qu’il avait les épaules pour gérer toute cette pression. Alors, même si Neymar et Lionel Messi n’ont pas signé à Paris pour être des lieutenants, c’est ce qu’ils sont désormais et on va le constater à la Beaujoire.

Leonardo préfère Mbappé à Messi comme numéro 1 du PSG

Dominique Sévérac l’affirme, dans le Parisien, à quelques heures du match à Nantes, les choses sont claires. « Mardi, à l’entrée de Neymar, le Français a basculé à droite, mais a fini par marquer… à gauche. Comme il est temps d’organiser le PSG autour de Mbappé, il serait très étonnant de le retrouver à nouveau à droite dans les prochaines semaines (...) L’homme fort se nomme Kylian Mbappé et il s’agit désormais pour les deux Sud-Américains de se mettre à son service grâce à leur sens inégalé de la passe », explique le journaliste. En décembre dernier, Leonardo s’était enflammé sur le joueur en fin de contrat, « Kylian Mbappé est formidable. Il est différent, unique », avait notamment expliqué le directeur sportif du PSG, qui avait fait de l’international tricolore le vrai visage du projet parisien quelques mois après avoir fit la même chose de Lionel Messi. Cependant, cette fois la hiérarchie est claire, la star argentine et Neymar doivent bosser pour Mbappé, et au final tout le monde y gagnera.

Le PSG mise sur Mbappé pour le prolonger

Car tout cela intervient évidemment au moment où les dirigeants qataris tentent de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. En plaçant le joueur français tout en haut de l'affiche, Doha veut montrer à ce dernier qu'il est devenu la figure du club de la capitale et même de la France. On ne sait pas si cela changera grande chose à la volonté de Mbappé de signer une prolongation ou de partir au Real Madrid, mais au moins le PSG a décidé de tout tenter pour conserver celui dont on sait qu'à 23 ans est parti pour empiler les trophées personnels et collectif.