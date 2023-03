Mbappé ne peut plus perdre son temps au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après l’élimination du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich (0-1, 2-0) dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé risque de s’interroger sur son avenir. Pour le consultant Jamie Carragher, l’attaquant français n’a pourtant pas à réfléchir.

Le Paris Saint-Germain est à nouveau la risée de l’Europe. Sorti par le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale subit les moqueries de la presse étrangère, et notamment en Angleterre où Jamie Carragher s’est régalé mercredi soir. « Je suis ravi que le PSG soit éliminé. (...) Ce n'est pas une équipe, c'est un gâchis », a lâché le consultant de CBS Sports, qui se demande ce que Kylian Mbappé fait encore chez le champion de France.

🚨🎙«Ils ont une équipe bâtie pour gagner la Champions League. Nous, notre maximum c’est ça» : la réaction de Kylian Mbappé après l’élimination du #PSG à Munich pic.twitter.com/WsmwDWpE8q — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) March 8, 2023

« Il est possible de perdre contre le Bayern Munich, bien sûr que c'est possible, un grand nom serait sorti quoi qu’il arrive, a reconnu l’ancien joueur de Liverpool. Mais le fait que le club soit détenu depuis si longtemps par les Qataris, par l'État, qu'il dispose de plus d'argent que n'importe qui d'autre dans le monde, qu'il achète les meilleurs joueurs... et qu'il soit éliminé cinq fois en huitième de finale, c’est une plaisanterie. C'est vraiment une blague. »

Mbappé envoyé au Real

« On critique beaucoup les propriétaires de Liverpool, on leur dit qu'ils ont besoin de quelqu'un qui a plus d'argent, qu'ils ont besoin de l'arrivée des Qataris. Ça ne veut rien dire s'il n'y a pas d'expertise dans ce que vous faites. Je l'ai déjà dit à propos de Kylian Mbappé, il doit partir. Ils sont loin de gagner la Ligue des Champions, je ne pense pas que ça va s'améliorer la saison prochaine si cet effectif reste. Je pense que plus vite il sera au Real Madrid, mieux ce sera », a conseillé Jamie Carragher, qui ne serait pas non plus mécontent si le Parisien rejoignait les Reds.