Mbappé met un premier coup de pression au PSG

Sous l’impulsion de Kylian Mbappé, le PSG aimerait recruter Bernardo Silva lors du prochain mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi est conscient de l'importance du dossier.

Ces derniers mois, Bernardo Silva a été lié au Paris Saint-Germain à plusieurs reprises. En effet, il se murmure que Kylian Mbappé a chuchoté le nom de l’international portugais de Manchester City à ses dirigeants. Il faut dire que les deux hommes s’entendaient très bien à Monaco, où ils ont été champions de France en 2017. Et alors qu’un départ semble plus que jamais à l’ordre du jour pour Bernardo Silva à Manchester City, il n’est pas surprenant de voir le PSG à l’affût. A en croire les informations de Todo Fichajes, la rumeur se confirme et le club de la capitale française va bien tenter sa chance pour recruter l’ancien Monégasque lors du prochain mercato. A l’instar de Laporte ou encore Gündogan, Bernardo Silva figure sur une liste de joueurs susceptibles de quitter Manchester City l’été prochain. En revanche, il faudra mettre le paquet pour s’offrir un joueur de ce calibre.

Le PSG plus motivé que jamais à l'idée de recruter Bernardo Silva

Selon les informations du média espagnol, Manchester City réclame une somme avoisinant les 90 millions d’euros pour se séparer de Bernardo Silva lors du prochain mercato. A ce tarif, nul doute que le Paris Saint-Germain réfléchira à deux fois, car le club de la capitale française est plus que jamais dans le viseur de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Déterminé à recruter des joueurs fiables au plus haut niveau plutôt que des stars vieillissantes, le PSG est toutefois très motivé à l’idée de recruter Bernardo Silva, un joueur qui colle totalement avec ce qu’il manque au Paris Saint-Germain ces dernières années. Kylian Mbappé pousse totalement dans ce sens et du côté de Nasser Al-Khelaïfi, on voit à travers le dossier Bernardo Silva un moyen de convaincre le prodige de l’Equipe de France de rester au moins un an de plus à Paris. Reste maintenant à voir si Bernardo Silva est ouvert à un retour en France, alors que son nom est également cité parfois du côté du FC Barcelone et si le PSG sera enclin à payer la somme réclamée par Manchester City l’été prochain.