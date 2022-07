Mbappé, Messi, Neymar, le clash du siècle au PSG ?

Dans : PSG.

Pour leur première année ensemble au PSG, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi n’ont pas vraiment permis à Paris de briller. Le joueur français veut désormais régler tout cela.

Les trois fantastique du Paris Saint-Germain devaient guider le club vers les sommets en Ligue des Champions. Force est de constater que l’échec a été cuisant avec une élimination dès les huitièmes de finale face au Real Madrid. Avec la prolongation de Kylian Mbappé, le trio aura peut-être une seconde chance de briller sur la scène européenne. A moins que d’ici là, Neymar ou Lionel Messi soit sacrifié par le club de la capitale. Une hypothèse qui n’est pas à écarter dans la mesure où Luis Campos verrait d’un bon œil le départ de Neymar. Un avis partagé par Kylian Mbappé, lequel aurait discuté de l’avenir du Brésilien au moment de négocier sa prolongation de contrat. Chiffonné par le manque de professionnalisme de Neymar, le champion du monde 2018 verrait son départ d’un bon œil. Un avis tranché qui a mis Lionel Messi en furie selon le Mundo Deportivo.

Tension maximale entre Messi et Mbappé ?

Le média espagnol affirme que Lionel Messi n’a pas du tout apprécié la position de Kylian Mbappé envers Neymar. Et pour cause, les deux anciennes stars du FC Barcelone sont très amies, et par conséquent, ils sont solidaires l’un envers l’autre face aux dirigeants du PSG et à Kylian Mbappé. D’un point de vue purement sportif, Lionel Messi considère par ailleurs que le Paris Saint-Germain sera meilleur avec Neymar et que le Brésilien peut retrouver son meilleur niveau. Le quotidien sportif barcelonais évoque un « court-circuit » entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, dont les relations seraient désormais glaciales. Reste maintenant à voir comment Christophe Galtier et Luis Campos, les deux nouveaux hommes forts du sportif au PSG, parviendront à gérer cette situation explosive dans le vestiaire parisien. Les égos de chacun devront être gérés au mieux car à priori, un départ de Neymar semble quasiment impossible au vu salaire XXL perçu par le Brésilien à Paris, malgré l’envie de s’en séparer de la part de Luis Campos.

Bien évidemment, tout cela doit être pris avec des pincettes, car du côté des médias espagnols on prend un malin plaisir à mettre de l'huile sur le feu pour tout ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Mais c'est une évidence, au moment de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a pris le pouvoir dans le vestiaire du Parc des Princes, devenant le « meilleur joueur du monde » selon Nasser Al-Khelaifi, lequel avait dit ça de Neymar en 2017 et de Lionel Messi en 2021 lorsque la Pulga a rejoint le PSG. Les trois doivent désormais s'entendre ou bien Doha devra taper du poing sur la table.