Mbappé et Madrid, un piège scandalise Al-Khelaifi

Kylian Mbappé hésitant encore sur sa future destination, tous les coups sont permis. Le voyage de l'attaquant français du PSG à Madrid, en même temps que celui de Nasser Al-Khelaifi, l'a confirmé.

Les jours passent et la tension augmente autour de l’avenir de Kylian Mbappé, les deux clubs en concurrence, à savoir Paris et Madrid, mettant tout ce qu’ils peuvent dans la bataille pour convaincre la star tricolore de signer. Et c’est peu dire que le déplacement lundi de Mbappé, accompagné d’Achraf Hakimi, dans la capitale espagnole a mis le feu. Pour les médias madrilènes, c’est clair et net, l’ancien Monégasque a décidé de s’engager avec le club de Florentino Perez et cet aller-retour pendant les congés accordés par le PSG confirme qu’il n’y a plus de suspense. Cependant, conscient qu’il faut aussi convaincre l’entourage du joueur de 23 ans, lequel joue un rôle important, un gros coup tordu a été fait au président qatari du Paris Saint-Germain, histoire d’agacer très fort le clan Mbappé. Car la présence de ce dernier à Madrid, dans le cadre d’une réunion de l’Association des Clubs Européens qu’il préside, a permis de lancer une rumeur à même d’énerver l’entourage de Kylian Mbappé.

Al-Khelaifi très confiant pour garder Mbappé ?

Journaliste pour El Chiringuito, Manu Sainz a en effet expliqué que lors de cette réunion de l’ECA à Madrid, le président du Paris Saint-Germain a annoncé à ses homologues que la prolongation de Kylian Mbappé au PSG était acquise et que le Real Madrid se fatiguait pour rien dans ce dossier. Des propos très péremptoires à même de mettre en colère la maman de l’attaquant parisien, laquelle s’était déjà agacée la semaine passée que Le Parisien affirme que son fils était tout proche de continuer pour quelques saisons de plus en Ligue 1 à Paris. Bien évidemment, tout cela a été relayé un peu partout sur la planète, et surtout en Espagne. José Felix Diaz, confrère de Manu Sainz pour Marca et El Chiringuito en remettant une couche : « Je ne doute pas qu'Al Khelaifi l'ait dit, mais il n'a aucune crédibilité et l’avenir le confirmera. » Tout cela a mis le patron du PSG en porte-à-faux, du moins jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour.

Kylian Mbappé n'a pas été évoqué à Madrid

En effet, Arthur Perrot, journaliste de RMC, a démenti une quelconque communication de Nasser Al-Khelaifi sur le dossier Kylian Mbappé après des ses confrères, et concurrents, européens lors de la réunion madrilène de l’ECA. « Le discours du Président Nasser Al-Khelaïfi hier pour l’« Executive Board » de l’ECA à Madrid n’aborde à aucun moment le cas Mbappé. Toutes les discussions en dehors du discours, avec d’autres membres de l’ECA, étaient liées à l'ordre du jour. Le cas Mbappé n’a jamais été évoqué », a précisé Arthur Perrot, histoire de dégonfler cette rumeur lancée à Madrid. L'entourage de Nasser Al-Khelaifi a également fermement démenti avoir parlé de ce sujet forcément très sensible et confidentiel avec d'autres présidents, le président du PSG ayant bien compris qu'on avait tenté de le piéger après son passage dans la capitale espagnole.